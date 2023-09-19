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Латвія оголосила нову допомогу Україні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Латвія оголосила нову допомогу Україні
Новий міністр оборони Латвії Андріс Спрутс оголосив про додаткову військову підтримку України
фото з відкритих джерел

Допомога від Латвії охопить найбільш критичні потреби України

Новий міністр оборони Латвії Андріс Спрутс у вівторок провів зустріч із українським колегою Рустемом Умєровим на полях засідання Контактної групи з питань оборони України в Німеччині. Про це Спрутс повідомив у Х (колишній Twitter).

«Латвія надасть Україні додаткову військову підтримку, що охоплює найбільш критичні потреби – додаткові міномети, системи протиповітряної оборони та боєприпаси великого калібру», – написав латвійський міністр.

Також Спрутс сказав, що продовжує підтримувати членство України в НАТО.

«Ми стоїмо разом з Україною з першого дня жорстокої російської агресії, і наша позиція чітка – Латвія надає і надалі надаватиме всю необхідну підтримку, доки Україна не переможе!», – додав він.

Також під час зустрічі у форматі «Рамштайн» Латвія оголосила про приєднання до так званої ІТ-коаліції на підтримку кіберзахисту України, повідомило міноборони країни.

Нагадаємо, триває 573-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 15 бойових зіткнень. Сьогодні Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними БпЛА типу Shahed-136/131. За уточненою інформацією протиповітряною обороню було знищено 28 із 31 «Шахедів» по маршруту слідування у південних, центральних та західних областях України.

Теги: війна Латвія Україна

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