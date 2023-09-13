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Китай заробляє на війні? Пекін відреагував на заяву Подоляка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Китай заробляє на війні? Пекін відреагував на заяву Подоляка
Михайло Подоляк заявив, що Індія та Китай мають слабкий інтелектуальний потенціал
фото з відкритих джерел

Пекін заявив, що нібито завжди займав відповідальну позицію з питання кризи в Україні

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк нещодавно заявив, що Індія, Китай і Туреччина ефективно заробляють на війні в Україні та «не розуміють, що таке сучасний світ». Про це він сказав в інтерв’ю Наталії Влащенко.

Також Подоляк зазначив, що ці країни мають слабкий інтелектуальний потенціал, незважаючи на те, що вони вкладаються в розвиток науки. 

«Ці країни (Індія і Китай – «Главком») сьогодні на цій війні заробляють. Ефективно заробляють. Точно так само, як Турецька Республіка і це в принципі національні інтереси. Красиво звучить – «ми дотримуємося потреб наших національних інтересів», – заявив він.

Міністерство закордонних справ Китаю вже відреагувало на інтерв'ю. Офіційна представниця МЗС КНР Мао Нін зажадала від Подоляка дати роз'яснення і порозумітися з приводу своїх заяв. Виступ Мао Нін опубліковано 12 вересня на офіційному сайті МЗС КНР.

У своїй промові представниця китайського МЗС зазначила, що Пекін нібито завжди займав «відповідальну позицію» з питання кризи в Україні та докладав зусиль щодо організації мирних переговорів.

«Я не знаю підґрунтя висловлювань цієї особи, вона має зробити роз'яснення. Китай завжди займав відповідальну позицію з питання української кризи, закликав до перемир'я і переговорів, просував політичне врегулювання», – заявила Мао Нін.

Представниця Китаю додала, що і Михайло Подоляк, і інші українські офіційні особи мають ретельно проаналізувати позицію Китаю з українського питання і виробити правильне ставлення до неї.

«Я не маю уявлення про передумови цієї заяви. Він має дати роз'яснення і порозумітися», – додала вона.

Раніше повідомлялося, що найбільші банки Китаю надають РФ мільярдні позики на тлі західних санкцій.

До слова, глава МЗС Китаю їде до Москви на переговори щодо України.

Теги: Китай війна Офіс президента

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