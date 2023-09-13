Китай заробляє на війні? Пекін відреагував на заяву Подоляка

Пекін заявив, що нібито завжди займав відповідальну позицію з питання кризи в Україні

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк нещодавно заявив, що Індія, Китай і Туреччина ефективно заробляють на війні в Україні та «не розуміють, що таке сучасний світ». Про це він сказав в інтерв’ю Наталії Влащенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Подоляк зазначив, що ці країни мають слабкий інтелектуальний потенціал, незважаючи на те, що вони вкладаються в розвиток науки.

«Ці країни (Індія і Китай – «Главком») сьогодні на цій війні заробляють. Ефективно заробляють. Точно так само, як Турецька Республіка і це в принципі національні інтереси. Красиво звучить – «ми дотримуємося потреб наших національних інтересів», – заявив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністерство закордонних справ Китаю вже відреагувало на інтерв'ю. Офіційна представниця МЗС КНР Мао Нін зажадала від Подоляка дати роз'яснення і порозумітися з приводу своїх заяв. Виступ Мао Нін опубліковано 12 вересня на офіційному сайті МЗС КНР.

У своїй промові представниця китайського МЗС зазначила, що Пекін нібито завжди займав «відповідальну позицію» з питання кризи в Україні та докладав зусиль щодо організації мирних переговорів.

«Я не знаю підґрунтя висловлювань цієї особи, вона має зробити роз'яснення. Китай завжди займав відповідальну позицію з питання української кризи, закликав до перемир'я і переговорів, просував політичне врегулювання», – заявила Мао Нін.

Представниця Китаю додала, що і Михайло Подоляк, і інші українські офіційні особи мають ретельно проаналізувати позицію Китаю з українського питання і виробити правильне ставлення до неї.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я не маю уявлення про передумови цієї заяви. Він має дати роз'яснення і порозумітися», – додала вона.

Раніше повідомлялося, що найбільші банки Китаю надають РФ мільярдні позики на тлі західних санкцій.

До слова, глава МЗС Китаю їде до Москви на переговори щодо України.