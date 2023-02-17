Як ветеранам отримати 16 тис. грн. Інструкція

Кошти нададуть ветеранам війни, які отримали інвалідність І або ІІ групи

В Україні розпочав роботу спільний проєкт Міністерство у справах ветеранів і Червоного Хреста. Про це у четвер, 16 лютого, повідомило Мінветеранів.

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Йдеться про підтримку ветеранів, які отримали інвалідність І або ІІ групи внаслідок війни. Проект поширюється на повнолітніх громадян України, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи, та відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Подавати заяви на отримання грошової допомоги можна з 16 лютого 2023 року на сайті eveteran.gov.ua.

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Скільки коштів отримуватиме ветеран

Особи з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи зможуть отримати грошову допомогу одноразово одним платежем на банківський рахунок заявника у розмірі 4 000 гривень на місяць. Виплати будуть здійснюватися протягом чотирьох місяців незалежно від отримання ними інших видів допомоги.

Відповідно, загальна сума виплат складатиме 16 тис. грн.

Як подати заяву

Заяву можна подати в електронній формі на веб-сайті eveteran.gov.ua. Насамперед, слід пересвідчитися, що ви маєте електронний підпис. За його відсутності інформацію про отримання електронного підпису можна знайти тут.

Подальші кроки наступні:

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Зайдіть на сторінку веб-сайту eveteran.gov.ua. Щоб розпочати, перейдіть за посиланням «Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни». Пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Перевірте своє прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків та зазначте свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти. Перед тим, як надіслати заяву, повторно перевірте свої дані та надайте згоду на обробку та передачу даних про себе для отримання грошової допомоги від міжнародної організації. Заяву буде надіслано до Мінветеранів, де буде верифіковано наявність статусу ветерана війни – особи з інвалідністю І або ІІ групи заявника в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Якщо щось з перерахованого є незрозумілим для заявника, то можна скористатися також відео-інструкцією.

Що відбувається після подання заяви

Інформація перевіряється. Якщо особа відповідає всім критеріям, знеособлені дані заявника в автоматичному режимі передаються до Червоного Хреста України для подальшої виплати грошової допомоги на вказаний у заяві банківський рахунок.

Повідомлення про нарахування або відмову не буде надсилатися заявникам з міркувань безпеки даних ветеранів війни.

Тому, у разі неотримання виплати у зазначений термін телефонуйте до Мінветеранів за номером: +380636889596 (тарифікація на вихідні дзвінки відбувається згідно з умовами вашого тарифного плану).

Як довго працюватиме проєкт

Проєкт стартував у тестовому режимі. Після того, як грошову виплату отримають перші 10 тисяч людей, розпочнеться перевірка якості наданих послуг за міжнародними стандартами та продовжиться реалізація проекту.

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Питання безпеки

«Звертаємо вашу увагу, що подача заявки на отримання грошової допомоги – безкоштовна та заповнюється отримувачем самостійно. Не передавайте свої особисті дані третім особам», – попереджає Мінветеранів.

Механізм виплати грошової допомоги відбувається завдяки електронній інформаційній взаємодії Єдиного державного реєстру ветеранів війни та платформи управління даними компанії «РедРоуз Сі Пі Ес Лімітед», Червоного Хреста України. Ця платформа використовуватиметься для обробки знеособленої інформації про отримувачів грошової допомоги, нарахування виплат та їх моніторинг, надання звітних матеріалів. Важливо відзначити, Мінветеранів деперсоналізує подавача заяви як ветерана війни і передає його дані у зашифрованому вигляді для здійснення виплат до компанії «РедРоуз Сі Пі Ес Лімітед». Отже, персональні дані ветеранів залишаються у повній безпеці.