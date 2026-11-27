Китайський маркетплейс Temu погодився відмовитися від фальшивих знижок, підроблених відгуків та рекламних прийомів, які змушують покупців поспішати із замовленнями. Компанія також прибере примусові ігрові механіки, зокрема колесо фортуни, і змінить процедуру повернення коштів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та Європейську комісію.

Які хитрощі Temu доведеться прибрати

Домовленість стосується комерційних практик, які європейські регулятори вважають оманливими або такими, що надмірно впливають на рішення покупців. Перевірку проводили на рівні мережі співпраці національних органів із захисту прав споживачів Європейського союзу. Її координувала Європейська комісія, а очолили регулятори Ірландії, Бельгії та Німеччини.

Серед практик, від яких має відмовитися Temu:

Фальшиві знижки. Маркетплейс повинен чітко розмежовувати справжнє зниження ціни та порівняння вартості товару з довідковою ціною.

Підроблені відгуки. Компанія запровадить механізм виявлення фальшивих оцінок, а користувачі зможуть повідомляти про підозрілі коментарі.

Штучний дефіцит. На сторінках товарів і головній сторінці не повинно бути повідомлень, які створюють неправдиве відчуття терміновості, наприклад «майже розпродано».

Примусова гейміфікація. Покупців більше не змушуватимуть грати в ігри, зокрема обертати колесо фортуни, щоб отримати доступ до маркетплейсу.

Приховані умови покупки. Усі застосовні податки та додаткові збори мають відображатися до завершення оформлення замовлення.

Зміни стосуються європейських версій сайту, мобільного застосунку та рекламних матеріалів Temu. Компанія також взяла на себе зобов'язання запобігати появі аналогічних маніпулятивних механік в інших формах.

Гроші повертатимуть протягом 14 днів

Окремий блок домовленостей стосується обслуговування клієнтів. Temu має зробити процедуру відмови від покупки та повернення коштів зрозумілішою для споживачів.

Зокрема, маркетплейс зобов'язався:

обробляти повернення коштів протягом 14 днів;

надати форму відмови від покупки всіма офіційними мовами ЄС та Європейської економічної зони;

розширити можливості зв'язку зі службою підтримки, зокрема запровадити телефонне обслуговування;

забезпечити роботу чатбота всіма офіційними мовами цих територій.

Також Temu повинен зробити зрозумілішою інформацію про оформлення замовлення. На сайтах європейських версій з'явиться чітка кнопка підтвердження покупки з оплатою. Окремо компанія має надати обґрунтовану інформацію про свої екологічні ініціативи та програму пожертв.

За порушення домовленостей загрожують великі штрафи

Виконання зобов'язань контролюватимуть національні органи захисту прав споживачів країн Євросоюзу. Якщо Temu не дотримуватиметься домовленостей, регулятори зможуть застосувати примусові заходи. Потенційні штрафи можуть становити 4% або більше від річного обороту компанії у відповідних державах-членах.

У Temu заявили, що задоволені досягнутим рішенням і цінують конструктивну взаємодію з європейськими органами. Представник компанії запевнив, що маркетплейс і надалі працюватиме над прозорістю та покращенням досвіду покупців.

Нагадаємо, у травні 2026 року Європейська комісія оштрафувала Temu на €200 млн за порушення Закону про цифрові послуги. Регулятор встановив, що компанія не провела належної оцінки ризиків поширення незаконних товарів на платформі. Під час контрольних закупівель європейські фахівці виявили проблеми з безпекою зарядних пристроїв і дитячих іграшок.

Крім того, 17 листопада 2026 року Єврокомісія попередньо дійшла висновку, що Temu недостатньо ефективно протидіє продажу незаконних товарів. Серед проблем регулятор назвав слабку перевірку відповідності продукції вимогам безпеки, недоліки модерації та неефективне покарання продавців-порушників. Це окремий напрям розслідування, який не слід плутати з новою домовленістю щодо захисту прав споживачів.