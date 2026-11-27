Станом на 27 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС оновили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 81,59 грн за літр, дизельного пального – 96,89 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з 26 листопада, у мережі Socar автогаз подешевшав на 60 коп./л. У «БРСМ-Нафта» дизельне пальне знизилося в ціні на 1 грн/л. В «Укрнафті» автогаз подешевшав на 1 грн/л, дизельне пальне – на 2 грн/л, преміальний дизель – на 4 грн/л, а бензин А-95+ – на 3 грн/л. У мережі KLO бензин А-92, А-95, А-95+ та А-100 подешевшав на 1 грн/л, а автогаз – на 4 грн/л.

Ціни на пальне в Україні дані на 27 листопада 2026 року Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ 80,90 82,90 95,90 97,90 93,90 - 60,90 84,90 87,90 99,90 102,90 94,90 - 62,90 84,90 87,90 99,90 104,90 94,90 - 62,90 85,90 88,90 101,00 104,00 95,90 - 62,9 ↓ 79,90 79,90 ↓ 93,90 ↓ 93,90 ↓ - 77,90 60,90 ↓ 75,70 ↓ 81,9 ↓ 93,70 97,70 90,20 ↓ 74,3 ↓ 59,40 ↓ 78,99 - 93,99 ↓ - - - 59,99

Найнижчу ціну на бензин А-95 серед мереж зафіксовано в KLO – 75,70 грн/л. Найдорожче цей вид пального коштує в Socar – 85,90 грн/л. Найдешевший дизель серед актуальних пропозицій продають в KLO – 93,70 грн/л. Найвища ціна звичайного дизеля – у Socar, 101 грн/л.

Автогаз найдорожчий в Socar, WOG та Окко – 62,90 грн/л. Найнижче значення в таблиці – 59,99 грн/л у «БРСМ-Нафта».

Як змінилися ціни на пальне за місяць

За період із 27 жовтня до 27 листопада 2026 року бензин А-95 подешевшав у всіх представлених мережах АЗС. Найбільше зниження зафіксовано в KLO – на 12,20 грн/л, з 87,90 до 75,70 грн/л. У Socar ціна знизилася на 10 грн/л, а в інших мережах – на 8-9 грн/л. Середня ціна А-95 зменшилася з 90,91 до 81,60 грн/л.

Дизельне пальне також подешевшало в усіх мережах. Найбільше зниження відбулося в KLO – на 10,70 грн/л, з 104,40 до 93,70 грн/л. В «Укрнафті» дизель подешевшав на 8 грн/л, а в решті мереж – на 7 грн/л. Середня ціна дизеля знизилася з 104,57 до 96,90 грн/л.

Водночас автогаз подорожчав у всіх представлених мережах. Найбільше зростання зафіксовано в «Укрнафті» та «БРСМ-Нафті» – на 7 та 7,50 грн/л відповідно. В KLO газ подорожчав на 4,50 грн/л, а в Окко – на 5,40 грн/л. Середня ціна автогазу зросла з 55,44 до 61,41 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.