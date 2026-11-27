В Україні скорочується кількість нових оголошень про роботу, а кількість резюме зростає. Найбільше конкуренція відчутна серед претендентів на окремі офісні та ІТ-посади, тоді як виробничим підприємствам і далі бракує кваліфікованих працівників. Про це свідчать дані Work.ua та дослідження Європейської Бізнес Асоціації, пише «Главком».

За даними Work.ua, станом на 24 листопада роботодавці розмістили 58 097 нових вакансій за тиждень. На початку вересня цей показник становив 67 655 оголошень. За майже три місяці кількість нових пропозицій зменшилася на 14,1%.

Водночас охочих знайти роботу побільшало. Кількість нових резюме за тиждень зросла зі 139 705 на початку вересня до 144 675 наприкінці листопада. Це на 3,6% більше. Загальна кількість вакансій у базі платформи за цей період скоротилася зі 102 639 до 84 995. Йдеться про статистику одного із сервісів пошуку роботи, а не про повний облік усіх робочих місць в Україні.

Схожу тенденцію фіксує і robota.ua. За квартальним звітом платформи, у третьому кварталі 2026 року кількість активних шукачів роботи зросла на 11% порівняно з попереднім кварталом. Водночас кількість вакансій збільшилася лише на 1%. Якщо порівнювати з третім кварталом минулого року, пропозицій роботи стало на 2% менше.

У Києві та області кількість вакансій за квартал скоротилася на 5% – до 40,8 тис. у вересні проти 45,3 тис. у червні. В інших регіонах ситуація була неоднорідною: у частині областей кількість пропозицій роботи зростала.

У яких сферах шукачам складніше

Конкуренція особливо помітна на окремих позиціях в ІТ. За статистикою DOU за жовтень 2026 року, на одну вакансію Front-end розробника припадало в середньому 312 відгуків, Node.js – 210, QA – 115. Водночас у напрямі Hardware було лише близько двох відгуків на одну пропозицію, а в Embedded – майже шість.

Ці цифри відображають ситуацію на платформі DOU, а не всього українського ІТ-ринку. Вони демонструють різницю між спеціальностями: на популярні напрями претендує багато кандидатів, тоді як на технічні позиції, пов’язані з апаратним забезпеченням і вбудованими системами, роботодавцям складніше знайти фахівців.

На загальноукраїнському рівні проблема дефіциту кадрів також залишається гострою. За результатами опитування Європейської Бізнес Асоціації, проведеного 2–23 жовтня серед 105 представників компаній, 94% респондентів повідомили про нестачу персоналу: 64% відчувають її безпосередньо, ще 30% – частково.

Найскладніше бізнесу закривати вакансії робітничих, виробничих і технічних спеціальностей. Серед затребуваних фахівців – інженери, механіки, електрики, водії, працівники складів і кваліфіковані виробничі робітники. Також компанії шукають спеціалістів з окремих напрямів ІТ, фінансів і продажів, керівників підрозділів та працівників зі знанням англійської мови.

Ще одна проблема – розбіжність між очікуваннями кандидатів і пропозиціями роботодавців. 72% опитаних компаній зазначили, що претенденти на роботу очікують вищу зарплату, ніж підприємства готові запропонувати.

Що показує статистика Державної служби зайнятості

За даними Державної служби зайнятості станом на 1 жовтня 2026 року, на Єдиному порталі вакансій було розміщено 225 тис. пропозицій роботи. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період торік. На обліку в службі перебували 173 тис. шукачів роботи, з них 92 тис. мали статус зареєстрованих безробітних.

У середньому по Україні на десятьох шукачів припадало 13 вакансій. Однак ситуація суттєво відрізнялася залежно від регіону. У Києві на одного шукача було 15 пропозицій роботи, тоді як у Львівській, Дніпропетровській і Київській областях – по дві. У Миколаївській, Сумській і Херсонській областях кількість шукачів удвічі перевищувала число вакансій, а на Донеччині – у шість разів.

У службі зайнятості також звертають увагу на невідповідність між навичками претендентів і потребами роботодавців. Підприємствам бракує швачок, водіїв, електромонтерів, сантехніків, залізничників, операторів верстатів із числовим програмним керуванням, токарів, зварювальників, механіків, кухарів і пекарів.

Які плани мають компанії на 2027 рік

Попри складнощі з пошуком працівників, бізнес не планує масово скорочувати команди. За опитуванням Європейської Бізнес Асоціації, 89% компаній збираються підвищувати зарплати у 2027 році. Найчастіше йдеться про збільшення виплат на 5–10%.

Щодо чисельності персоналу, 35% компаній планують переважно замінювати працівників, які залишатимуть посади. Ще 27% мають намір розширювати команди, 29% не очікують змін, а 9% розглядають скорочення штату.

Український ринок праці не переживає однакових змін у всіх галузях. Для претендентів на популярні офісні та окремі ІТ-посади пошук роботи може тривати довше через велику кількість конкурентів. Водночас кваліфіковані робітники й технічні спеціалісти залишаються затребуваними.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що робітничі професії дедалі більше потрібні на українському ринку праці. Роботодавці активно шукають фахівців у виробництві, логістиці та будівництві.