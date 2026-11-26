Курс валют 26 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,27 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 26 листопада 2026 року. Порівняно з 25 листопада, долар, злотий та євро подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,27 грн, євро – 49,53 грн, польського злотого – 11,05 грн.
Курс валют станом на 26 листопада 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,2720 ↓
|49,5346 ↓
|59,1673 ↓
|11,0566 ↓
|54,3619 ↑
|
Ощадбанк
|45,05 / 45,60
|49,20 / 50,15
|58,50 / 60,70
|10,80 / 11,30
|53,30 / 55,30
|
Приватбанк
|45,1 / 45,45
|49,44 / 50
|59,08 / 59,88
|11,05 / 11,24
|-
|
ПУМБ
|45,20 / 45,80
|49,70 / 50,40
|58,80 / 60,20
|
10,95 / 11,25
|-
|
monobank
|45,11 / 45,44
|49,45 / 49,99
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|45 / 45,52
|
49,10 / 49,77
|56,80 / 60,40
|10,40 / 11,40
|
51,50 / 55,60
|
OTP Bank
|45,04 / 45,40
|49,02 / 50,15
|58,59 / 59,79
|10,95 / 11,15
|53,94 / 54,97
|
Укрсиббанк
|45,05 / 45,75
|49,30 / 50,30
|58,35 / 60,50
|-
|53,10 / 55,10
За тиждень євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий подешевшали, а долар США та швейцарський франк подорожчав.
Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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