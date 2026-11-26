Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 26 листопада 2026 року. Порівняно з 25 листопада, долар, злотий та євро подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,27 грн, євро – 49,53 грн, польського злотого – 11,05 грн.

Курс валют станом на 26 листопада 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 45,2720 ↓ 49,5346 ↓ 59,1673 ↓ 11,0566 ↓ 54,3619 ↑ Ощадбанк 45,05 / 45,60 49,20 / 50,15 58,50 / 60,70 10,80 / 11,30 53,30 / 55,30 Приватбанк 45,1 / 45,45 49,44 / 50 59,08 / 59,88 11,05 / 11,24 - ПУМБ 45,20 / 45,80 49,70 / 50,40 58,80 / 60,20 10,95 / 11,25 - monobank 45,11 / 45,44 49,45 / 49,99 - - - Райффайзен 45 / 45,52 49,10 / 49,77 56,80 / 60,40 10,40 / 11,40 51,50 / 55,60 OTP Bank 45,04 / 45,40 49,02 / 50,15 58,59 / 59,79 10,95 / 11,15 53,94 / 54,97 Укрсиббанк 45,05 / 45,75 49,30 / 50,30 58,35 / 60,50 - 53,10 / 55,10

* курс валют станом на 09:16 26 листопада 2026 року

За тиждень євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий подешевшали, а долар США та швейцарський франк подорожчав.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.