Як правильно зберігати газові балони: важливі поради

Необхідно, щоб місце, де зберігається балон, постійно провітрювалося

Під час осінньо-зимового блекауту в країні українці закупили газові балони, проте зараз ситуація з відключеннями світла вирівнялася – і виникло питання, як та де безпечно зберігати балони. Правила та поради розповів директор Української Асоціації скрапленого газу Станіслав Батраченко.

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Головна рекомендація – це постійно провітрювати місце зберігання балону. Найкраще, якщо є можливість, вивезти на дачу або інше місце зберігання.

«Якщо не має можливості, (зберігати – «Главком») виключно на відкритому балконі без доступу дітей», – зазначив експерт.

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Батраченко наголосив, що балони категорично заборонено зберігати в підземному паркінгу. Скраплений газ важчий за повітря та стелиться по низу, тому це дуже небезпечно.

Представники ДСНС рекомендують зберігати газовий балон у теплому приміщенні, щоб не піддавати його перепадам температур. Якщо зберігати балон на холоді, а потім занести в приміщення, газ розшириться. Відповідно, пошкоджується цілісність газового балона і виникає вибух. Найкраще для зберігання газових балонів підходить комора чи інші захищені місця, щоб на балон не потрапляли прямі сонячні промені і не було ніяких теплових проявів.

Нагадаємо, що в грудні 2022 року на Волині у багатоповерхівці вибухнули туристичні газові балони, постраждали люди. Тоді вибухнув один туристичний газовий балон, а від нього здетонував інший.

До слова, у столиці екологи збирають використані газові балони на допомогу ЗСУ. Використані газові балони можна віднести в один з 200 спеціальних помаранчевих контейнерів для небезпечних відходів, а фахівці заправлять їх повторно та передадуть військовим.