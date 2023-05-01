Перерахунок субсидій, новий вид грошової допомоги: на що чекати у травні

Зміни не оминуть і переселенців та отримувачів субсидій

Із 1 травня українців очікує чимало змін: водії поза населеними пунктами можуть не включати денні ходові вогні або ближнє світло фар, а деякі українці позбудуться права на субсидію. Також в останній місяць весни ми відзначимо травневі свята, але вихідних на честь них не буде.

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Про головні зміни у травні читайте в матеріалі «Главкома».

Зміни для водіїв

Важлива зміна в травні чекає на українських водіїв. З 1 травня по 1 жовтня в Україні можна не вмикати денні ходові вогні або ближнє світло в денний час доби поза населеними пунктами. Тепер вимкнені освітлювальні прилади не будуть вважатися порушенням ПДР.

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Оплата комуналки для переселенців

21 квітня уряд прийняв постанову, згідно з якою заборонено стягувати заборгованість за комунальні послуги в житло на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій. Йдеться про людей, вимушених покинути свої будинки і евакуюватися в більш безпечні регіони. Вони мають надати постачальнику комунальних послуг довідку, яка підтверджує їх статус ВПО, або документ про тимчасовий притулок в іноземній державі.

Компенсації за зруйноване житло

В Україні вже ухвалили порядок відновлення житла пошкодженого внаслідок російської агресії та встановили максимальну суму компенсації, яку зможуть отримати українці. Такі громадяни можуть отримати житлові сертифікати, які зможуть обміняти на житло аналогічного метражу в будь-якому регіоні України.

Програма «єВідновлення» в тестовому режимі запрацює в «Дії» вже з 10 травня.

Розмір компенсації залежатиме від оцінки пошкодженого житла спеціальною комісією, проте в Україні була визначена максимальна сума, яку постраждалі зможуть отримати у вигляді компенсації. Йдеться про виплату у розмірі 500 тис. грн за один пошкоджений об'єкт.

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Насамперед виплачуватимуть компенсацію таким громадянам України:

учасникам бойових дій;

родинам загиблих військовослужбовців;

мобілізованим;

багатодітним родини;

людям з інвалідністю.

Власники знищених квартир та інших житлових приміщень одержать житловий сертифікат – документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення (у тому числі такого, що буде споруджене в майбутньому) в обсязі визначеної грошової суми.

У власників приватних будинків буде вибір – отримати житловий сертифікат на купівлю квартири чи будинку або грошову компенсацію, яку будуть перераховувати на рахунок зі спеціальним режимом використання для фінансування будівництва.

Використати сертифікат можна буде протягом п’яти років з дня його видачі.

У разі, якщо ціна житла буде нижчою за суму, зазначену в сертифікаті, недоотриману частину компенсації будуть сплачувати власнику житла лише за рахунок грошових коштів, отриманих від РФ для відшкодування збитків.

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Перерахунок субсидії

З 1 травня в Україні офіційно закінчується опалювальний сезон, а тому субсидії зменшаться. Перерахунок у більшості випадків відбудеться автоматично, а кількість одержувачів субсидій скоротиться.

Крім того, в травні українці, які мають борг по комунальних платежах, будуть позбавлені права на субсидію. Заборгованість по комуналці потрібно було виплатити протягом квітня.

Травневі свята і вихідні

У травні українці, як і щороку, відзначать День праці (1 травня) і День матері 2023 (14 травня). Також 8 травня в Україні відзначать молоде свято День пам'яті та примирення на честь капітуляції Третього Рейху та вшанування подвигу українського народу. 9 травня святкується День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Свята 8 і 9 травня в 2023 році випадають на понеділок і вівторок. Вихідних на честь травневих свят не буде, оскільки на час воєнного стану додаткові дні відпочинку скасовуються. Однак у приватних компаніях керівники можуть прийняти рішення про надання вихідного на свій розсуд.

Державна реєстрація юридичних осіб

З 1 травня набирає чинності наказ Міністерства юстиції, який затвердив нові форми заяв у сфері державної реєстрації та поновив вимоги до написання найменування юридичної особи. Латинський алфавіт потрібно буде використовувати при написанні найменування не тільки англійською, а й будь-якою іноземною мовою.

Найменування відділеного підрозділу замість слів «відокремлений підрозділ» («філія», «представництво») має містити лише слово «філія» або «представництво».

При поданні заяви про реєстрацію в електронній формі у разі, якщо передбачено подання копії документа, копію скануватимуть з накладенням кваліфікованого електронного підпису заявника.

Стартують одноразові виплати

1 травня 2023 року набирає чинності Закон України «Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров'ю, заподіяний працівникам об'єктів критичної інфраструктури, держслужбовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок воєнної агресії РФ проти України».

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Право на призначення та виплату такої допомоги мають вищезазначені особи за умови, що вони отримали інвалідність внаслідок поранення, каліцтва, контузії, захворювання при виконанні службових обов'язків у період після 24 лютого 2022 року в районах проведення військових дій або в районах, які зазнавали бомбардувань, авіаударів та інших збройних нападів.

У разі загибелі вищезгаданих осіб, право на виплату мають члени їхніх сімей – батьки; чоловік (якщо він повторно не одружився), неповнолітні діти; повнолітні діти на денній чи дуальній формі навчання до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років; повнолітні діти, які не мають і не мали своїх сімей; повнолітні діти, які мають сім'ї, але які стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття; утриманці загиблого (померлого), яким у зв'язку з цим виплачується пенсія.

Для осіб з інвалідністю І групи передбачено виплату 800 тис. грн, з інвалідністю ІІ групи – 500 тис. грн, ІІІ групи – 200 тис. грн.

У разі загибелі членам сімей буде виплачено суму в 1 млн грн. При цьому допомога призначається та виплачується в рівних частинах усім особам, які мають право на її виплату, за їхньою особистою заявою чи заявою законного представника.

Право на призначення та виплату цієї допомоги можна реалізувати протягом трьох років з моменту виникнення такого права.

Вартість комунальних послуг не зміниться

25 квітня представник уряду у парламенті Тарас Мельничук заявив, що підвищення тарифів на електроенергію з 1 травня в Україні не буде. Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на електроенергію для побутових споживачів до кінця нового місяця.

Ціни на воду саме в травні теж не зміняться, бо перший етап підвищення тарифів уже відбувся у квітні – на 12,3%. Другий етап підвищення відбудеться у липні – ще на 14,1%.

Ціна на газ теж не здорожчають. У березні уряд продовжив дію положення про спеціальні обов’язки на ринку природного газу до 30 квітня. Таким чином, вартість газу для побутових споживачів у квітні по Україні залишалася у межах від 7,70 до 9,99 грн в залежності від регіону.

30 квітня завершується дія положення, проте не відмінено мораторій, накладений в травні 2022 року, згідно з яким заборонено піднімати тарифи на комунальні послуги, газ, воду та світло до кінця воєнного стану. Поки уряд не робив офіційних заяв, але доки не озвучено, що тарифи на газ будуть підніматися з 1 травня.