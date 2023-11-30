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Адвокати сина Кернеса стверджують: Терехов сфальсифікував вибори мера Харкова

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Адвокати сина Кернеса стверджують: Терехов сфальсифікував вибори мера Харкова
Колишній міський голова Харкова Геннадій Кернес помер 16 грудня 2020 року у німецькій клініці
фото з відкритих джерел

Юристи оприлюднили нові факти у резонансній справі

Адвокат Сергій Барбашин, який представляє інтереси сина ексмера Харкова Кирила Кернеса, заявив про підробку виборчих документів від імені на той час чинного міського голови Геннадія Кернеса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію, організовану для ЗМІ.

За словами юриста, вдень 17 вересня 2020 року невідомі особи, використовуючи IP-адресу комунального підприємства Харківської міської ради «Міський інформаційний центр», незаконно скористалися електронний ключем Геннадія Кернеса і виготовили новий цифровий ключ. За його допомогою до виборчої комісії було подано необхідну документацію кандидата на посаду міського голови Кернеса.

«Ми вважаємо, що на той час нинішній мер Ігор Терехов володів інформацією про стан здоров’я Геннадія Кернеса (який перебував у німецькій клініці «Шаріте» – «Главком»). Йому також було відомо, що хтось створив новий електронний ключ від імені Кернеса. Більше того, можемо зробити висновки, що це, мабуть, було зроблено за його вказівками (Терехова – «Главком»). Тобто подалися документи від імені Геннадія Адольфовича до територіальної виборчої комісії», – заявив адвокат Барбашин.

Крім цього, журналістам було надано висновок науково-правової експертизи Інституту інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України, виконаний на замовлення адвокатів сина Кернеса. Вказаний документ підтвердив: невстановлені особи скомпроментували електронний цифровий підпис ексмера Харкова Геннадія Кернеса. Це відбулося 17 вересня 2020 року, наступного дня як Геннадія Кернеса було шпиталізовано до німецької клініки.

Також адвокат Кернеса наголосив, що у німецькій клініці «Шаріте» Геннадій Кернеса лікувався під вигаданим ім’ям Just Adam. «Це було умисно вчинено, щоб суспільство не дізналося реальний стан здоров’я Геннадія Кернеса», – переконаний юрист Сергій Барбашин.

Юрист зацитував медичну документацію з клініки «Шаріте», в якій сказано: будучи на лікуванні, Геннадій Кернес не міг у повній мірі сприймати дійсність, повноцінно виконувати робочі обов’язки міського голови Харкова, давати вказівки по мобільному телефону або працювати за комп’ютером чи користуватися електронною поштою.

Підсумовуючи, адвокати Кернеса стверджують, що у діях місцевих посадових осіб Харківської міської ради Ігоря Терехова, Тетяни Чечетової-Терашвілі, Олександра Новака та інших співучасників вбачаються ознаки злочинів, передбачених статтями 109 (незаконне захоплення влади, а також змова про вчинення таких дій), 358 (підроблення документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб), 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), 364 (зловживання владою) і ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами, вчинені службовою особою з використанням службового становища) Кримінального кодексу.

Додамо, після інтерв'ю «Главкому» Нацполіція викликала сина Кернеса Кирила на допит як свідка у кримінальному провадженні щодо підробки документів посадовими особами Харківської міськради у 2020 році.

Нагадаємо, що Кирило Кернес в інтерв’ю «Главкому» повідомив, що отримав доступ до медичної документації його батька у клініці «Шаріте». За словами чоловіка, документація може довести, що усі рішення, які були погоджені від імені Геннадія Кернеса, насправді ухвалювалися без його участі.

За словами сина Кернеса, з того моменту, як Геннадій Кернес був доправлений до німецької клініки «Шаріте», тобто 16 вересня 2020 року, посадовці Харківської міської ради «здійснили низку фальсифікацій рішень міського голови», яким був на той момент Геннадій Кернес. Це, за його словами, робилося з метою захоплення влади у місті.

Також Кернес звинуватив харківську владу в ігноруванні пам’яті батька.

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Теги: Харків Німеччина Геннадій Кернес лікарня злочин влада Ігор Терехов Кирило Кернес

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