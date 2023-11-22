Німеччина передала Україні нову військову допомогу: перелік
Німеччина передала Україні партію з 20 БМП Marder разом із боєкомплектом
Німеччина передала Україні нову допомогу у галузі безпеки. Про це повідомляють оборонні відомства України та Німеччини.
Зазначається, що Німеччина передала Україні партію з 20 БМП Marder разом із боєкомплектом.
Що ще отримала Україна
- один танк для розмінування Winsent-1;
- п'ять гусеничних носіїв Warthog Ambulance;
- 2380 снарядів 155 мм калібру;
- 2428 криптофонів;
- два тягачі 8x8 HX81;
- два напівпричепи;
- 9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- дві карети швидкої допомоги.
- Німеччина є однією з лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.
Вчора міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть чотири системи IRIS-T, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння.
Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у Києві оголосив про новий пакет військової допомоги. За словами Пісторіуса, до нового пакету військової допомоги увійдуть чотири системи IRIS-T, 20 тис. снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння.
Коментарі — 0