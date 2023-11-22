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Німеччина передала Україні нову військову допомогу: перелік

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина передала Україні нову військову допомогу: перелік

Німеччина передала Україні партію з 20 БМП Marder разом із боєкомплектом

Німеччина передала Україні нову допомогу у галузі безпеки. Про це повідомляють оборонні відомства України та Німеччини.

Зазначається, що Німеччина передала Україні партію з 20 БМП Marder разом із боєкомплектом.

Що ще отримала Україна

  • один танк для розмінування Winsent-1;
  • п'ять гусеничних носіїв Warthog Ambulance;
  • 2380 снарядів 155 мм калібру;
  • 2428 криптофонів;
  • два тягачі 8x8 HX81;
  • два напівпричепи;
  • 9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • дві карети швидкої допомоги.
  • Німеччина є однією з лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Вчора міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть чотири системи IRIS-T, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у Києві оголосив про новий пакет військової допомоги. За словами Пісторіуса, до нового пакету військової допомоги увійдуть  чотири системи IRIS-T, 20 тис. снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння.

Теги: системи ППО танки озброєння Берлін боєприпаси Німеччина

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