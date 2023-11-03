Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Нова фінансова допомога: хто може претендувати на виплати

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Нова фінансова допомога: хто може претендувати на виплати
Заявки на отримання грошової допомоги приймають до 10 листопада включно
фото з відкритих джерел

Щоб претендувати на кошти, необхідно мати активний статус ВПО

Українцям виплачуватимуть цільову та багатоцільову фінансову підтримку за сприяння Швейцарського Червоного Хреста. Про це повідомила Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України. 

Цільова грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які одночасно з цим:

  • Є особами з інвалідністю І чи ІІ групи.
  • Виховують дитину з інвалідністю.
  • Самостійно виховують дитину (мати/батько одинак) та не отримують допомоги на виховання/аліменти від другого з батьків.

Багатоцільова грошова допомога надається особам, які є:

  • Особами, що мають інвалідність І або ІІ групи, спричинену військовою агресією.
  • Внутрішньо переміщеними особами з інвалідністю І чи ІІ групи.
  • Внутрішньо переміщеними особами, котрі виховують дитину з інвалідністю.

Щоб претендувати на кошти, необхідно мати активний статус ВПО та бути зареєстрованим в Івано-Франківській ОТГ. Заявки приймають до 10 листопада включно.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року підвищення пенсійних виплат не планується, але є ті, хто може розраховувати на вікову надбавку та доплату від ООН.

Читайте також: Компенсація за зруйноване житло та жіночі купе: що зміниться з 1 листопада
Теги: соцвиплати Україна фінанси

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Винищувач F-16
Стало відомо, коли українські пілоти почнуть навчання на F-16 у США
13 жовтня, 22:17
Філія РПЦ ФСБ у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі
Екснардеп: Московська церква та ФСБ просто зараз проводять диверсію у Києві
16 жовтня, 14:17
18 жовтня відзначається Всесвітній день цукерок
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 жовтня, 00:16
Президент РФ побідкався, що якщо війна вже програна Росією, то навіщо США поставляють Україні Atacms.
Байден, млинці, агонія. Путін в істериці через ракети Atacms, які отримала Україна (відео)
18 жовтня, 13:30
Патрік Райдер заявив, що Україна та Ізраїль потребують артилерійських снарядів 155 мм
Пентагон повідомив, яка військова допомога потрібна Україні й Ізраїлю
24 жовтня, 02:59
Україна може використовувати Atacms у межах своїх суверенних кордонів
Північна Корея побачила велику загрозу в постачанні Atacms Україні
21 жовтня, 06:16
Сусідню з Україною країну сколихнув землетрус
Сусідню з Україною країну сколихнув землетрус
25 жовтня, 10:57
Остаточний проєкт бюджету Бундестаг має ухвалити у середині листопада
Мінфін Німеччини планує обмежити фінансування України – Bild
23 жовтня, 07:07
Російський продюсер Дмітрій Троїцький очолює один з ключових напрямків у медіахолдингу Віктора Пінчука
Російський медіаменеджер попри повномасштабну війну досі керує телеканалами Пінчука
1 листопада, 11:35

Особисті фінанси

Нова фінансова допомога: хто може претендувати на виплати
Нова фінансова допомога: хто може претендувати на виплати
Пенсійний фонд розповів, як отримати виплати за довіреністю
Пенсійний фонд розповів, як отримати виплати за довіреністю
Скільки українці платитимуть за газ з 1 листопада: стали відомі тарифи
Скільки українці платитимуть за газ з 1 листопада: стали відомі тарифи
Надбавки до пенсій: які зміни чекають з 1 листопада
Надбавки до пенсій: які зміни чекають з 1 листопада
Вихід на пенсію у 2024 році: який трудовий стаж потрібно мати
Вихід на пенсію у 2024 році: який трудовий стаж потрібно мати
Ціни на житло: скільки коштують однокімнатні квартири в найбільших містах
Ціни на житло: скільки коштують однокімнатні квартири в найбільших містах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Німеччина спростила умови працевлаштування українських біженців
17K
Битва за Авдіївку: склалась критична ситуація
16K
Держдеп США зробив заяву щодо подальшої підтримки України
15K
Демобілізація військових: Данілов розповів, коли можуть розглянути питання
12K
Ізраїль не має права на захист: Росія в ООН зробила гучну заяву
11K
Нові дати релігійних свят: що святкуємо в листопаді

Новини

Хмарність, місцями сильні пориви вітру: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 04:45
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Вчора, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:12
США і Китай домовилися про зустріч лідерів, удар Ізраїлю по Газі: головне за ніч
Вчора, 06:50
Хмарно та переважно без опадів: прогноз погоди на 2 листопада
Вчора, 05:01

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту