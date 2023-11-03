Нова фінансова допомога: хто може претендувати на виплати

Заявки на отримання грошової допомоги приймають до 10 листопада включно

Щоб претендувати на кошти, необхідно мати активний статус ВПО

Українцям виплачуватимуть цільову та багатоцільову фінансову підтримку за сприяння Швейцарського Червоного Хреста. Про це повідомила Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.

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Цільова грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які одночасно з цим:

Є особами з інвалідністю І чи ІІ групи.

Виховують дитину з інвалідністю.

Самостійно виховують дитину (мати/батько одинак) та не отримують допомоги на виховання/аліменти від другого з батьків.

Багатоцільова грошова допомога надається особам, які є:

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Особами, що мають інвалідність І або ІІ групи, спричинену військовою агресією.

Внутрішньо переміщеними особами з інвалідністю І чи ІІ групи.

Внутрішньо переміщеними особами, котрі виховують дитину з інвалідністю.

Щоб претендувати на кошти, необхідно мати активний статус ВПО та бути зареєстрованим в Івано-Франківській ОТГ. Заявки приймають до 10 листопада включно.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року підвищення пенсійних виплат не планується, але є ті, хто може розраховувати на вікову надбавку та доплату від ООН.