Нова фінансова допомога: хто може претендувати на виплати
Щоб претендувати на кошти, необхідно мати активний статус ВПО
Українцям виплачуватимуть цільову та багатоцільову фінансову підтримку за сприяння Швейцарського Червоного Хреста. Про це повідомила Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.
Цільова грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які одночасно з цим:
- Є особами з інвалідністю І чи ІІ групи.
- Виховують дитину з інвалідністю.
- Самостійно виховують дитину (мати/батько одинак) та не отримують допомоги на виховання/аліменти від другого з батьків.
Багатоцільова грошова допомога надається особам, які є:
- Особами, що мають інвалідність І або ІІ групи, спричинену військовою агресією.
- Внутрішньо переміщеними особами з інвалідністю І чи ІІ групи.
- Внутрішньо переміщеними особами, котрі виховують дитину з інвалідністю.
Щоб претендувати на кошти, необхідно мати активний статус ВПО та бути зареєстрованим в Івано-Франківській ОТГ. Заявки приймають до 10 листопада включно.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року підвищення пенсійних виплат не планується, але є ті, хто може розраховувати на вікову надбавку та доплату від ООН.
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