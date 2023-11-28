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Найбільша економіка Європи зіштовхнулась із новим серйозним викликом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Найбільша економіка Європи зіштовхнулась із новим серйозним викликом
Економіка Німеччини відчуває потужний тиск
фото із відкритих джерел

Destatis: спад виробництва торкнувся більшості ключових галузей економіки Німеччини

Найбільша економіка Європи зіштовхнулася із серйозною проблемою за підсумками третього кварталу 2023 року. Спад виробництва торкнувся більшості ключових галузей Німеччини. Про це йдеться у звіті аналітиків Федерального статистичного управління ФРН (Destatis).

Обсяг виробництва у обробній промисловості, крім будівельного сектора, знизився на 3,8% у річному вираженні. Головною причиною такої динаміки експерти назвали зниження випуску нових автомобілів та запчастин для транспортних засобів. Схожі проблеми аналітики зафіксували і в секторі енергопостачання.

Валова додана вартість (різниця між випуском товарів/послуг та проміжним обсягом споживання – «Главком») у транспортній та готельній галузях продемонструвала спад на 0,4% порівняно з тим же кварталом 2022-го. На цьому фоні сумарний обсяг німецького експорту за підсумками третього кварталу скоротився на 3,8% рік до року, уточнили у відомстві.

Президентка Destatis Рут Бранд зазначила, що обсяги виробництва в німецькій економіці були близькими до стагнації протягом двох кварталів поспіль. Так, темпи зростання виявилися нульовими за підсумками січня-березня, а у квітні-червні становили лише 0,1%. Таким чином, проблеми у виробничому секторі найбільшої економіки Європи зберігаються третій квартал поспіль. «Після слабких показників у першій половині 2023 року економіка Німеччини вступила в другу половину 2023 року з невеликим спадом», – підсумувала Бранд.

Нагадаємо, економічні показники Німеччини продовжують падати на початку четвертого кварталу. Виробництво залишається основним гальмом економіки, хоча в жовтні до цього додалось падіння у сфері послуг. Все це впливає і на ринок праці, оскільки зайнятість у Німеччині знижується другий місяць поспіль.

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Теги: ринок Німеччина економіка

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