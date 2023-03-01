Підвищення пенсій і виплати військовим по-новому: що зміниться із 1 березня

«Главком» зібрав основні нововведення у цьому місяці

Із 1 березня на українців очікують чимало змін. Так, віднині зросте пенсія, а також деякі українці не зможуть скористатися популярним месенджером. «Главком» проаналізував головні зміни цього місяця, які торкнуться українців.

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Підвищення пенсій

Головне нововведення – очікувана індексація пенсій: 8 млн громадян отримуватимуть щомісяця в середньому на 300 грн більше. Проте розмір збільшення пенсій не перевищуватиме 1500 грн.

До того ж держава запровадила механізм збалансування пенсій, аби всі отримали рівномірне підвищення. Із усіх, хто отримує державні виплати, приблизно 4 млн людей не підпадають під індексацію. Це стосується людей, чия зарплата була дуже мала, або які вийшли на пенсію всього через п’ять років й отримали недостатньо робочого стажу.

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Щоб збалансувати ці пенсії й вивести суму виплат на однаковий рівень, запровадили кілька державних дотяжок. Минулорічну суму проіндексують на 19,7%, і кожному, хто отримує мінімальну виплату, додадуть від 400 грн до 1500 грн.

Також доплату отримують пільгові категорії: людина з інвалідністю, яка є ліквідатором наслідків ЧАЕС отримає 1400 грн доплати. На таку ж суму може розраховувати військовий пенсіонер.

З 1 березня мінімальну пенсійну виплату у розмірі від 2 100 грн (для непрацюючих пенсіонерів із малим страховим стажем) планують підвищити до 2 520 грн.

У Кабінеті міністрів обіцяють покрити індексацією майже всі категорії громадян, зокрема й працюючих пенсіонерів, які мають повний страховий стаж.

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Як пояснювали в Мінсоцполітики, єдиною категорією, яка не підпадає під індексацію, є люди, чиї пенсії перевищують максимально встановлені законом виплати (розмір максимальної пенсії наразі становить 20 930 грн).

Додаткові виплати військовим

У березні виплати військовослужбовцям почнуть нараховувати за новими правилами. Йдеться про додаткову грошову винагороду в розмірі 100 тис. грн та 30 тис. грн.

Новий порядок виплати додаткової винагороди військовослужбовцям запровадили з 1 лютого 2023 року. Однак нововведення військові відчують саме в березні.

Згідно з новими правилами:

Винагороду в розмірі 100 тис. грн на місяць продовжать отримувати військові, задіяні у виконанні завдань на «нулі» (безпосередньо на лінії зіткнення). Виплату нараховуватимуть пропорційно часу виконання завдань. Це стосується військовослужбовців Збройних сил України, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, ГУР Міноборони України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби тощо.

Крім того, 100 тис. грн будуть платити за конкретний період виконання бойових завдань: військовослужбовцям ракетних військ і артилерії, льотчикам (за той час, протягом якого вони виконували польоти в районах бойових дій), морякам, військовим медикам, зенітно-ракетним військам і протиповітряним військам, які виконують завдання в районі бойових дій.

50 тис. грн будуть отримувати ті військові, які виконують бойове завдання у складі військового органу управління. Які військовослужбовці матимуть право отримувати таку доплату, буде затверджувати головнокомандувач ЗСУ та Генеральний штаб ЗСУ.

Додаткову винагороду в розмірі 30 тис. грн отримуватимуть військові, які виконують бойові завдання не на «нулі», але в районах бойових дій.

Найсуттєвіша зміна – це скасування 30 тис. грн винагороди для військових, які проходять службу у військових частинах та підрозділах поза межами районів ведення бойових дій (в навчальних центрах, тилових базах тощо), строковиків, курсантів, офіцерів управлінь та штабів.

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Призупинить роботу WhatsApp

Із 1 березня платформа обміну повідомленнями WhatsApp більше не буде доступною на деяких мобільних телефонах.

Хоча програма (яка належить компанії Meta) вказує, що користувачі, як і раніше, продовжуватимуть отримувати повідомлення в звичайному режимі, більше не можна буде використовувати опцію дзвінків або відновити резервну копію.

Користуватися месенджером не зможуть власники таких моделей телефонів: iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6S Plus, Samsung Galaxy Tendance Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Mini-samsung galaxy, Samsung Galaxy Tendance II, Coque Samsung Galaxy X 2, LG Optimus L3 II Double, LG Optimus L5II, LG Optimus F5,LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Double, LG Optimus L7 Double, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Adopter, LG Lucide 2, LG Optimus F7, Huawei Ascend Compagnon, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend D2, Sony Xpéria M, Lenovo A820, ZTE V956-UMI X2, ZTE Grand S Flex, ZTE GrandMémo.

Програма більше не працюватиме на всіх стільникових телефонах з Android 4.1 або нижче. У випадку з iPhone , щоб продовжити користування месенджером, смартфони повинні мати iOS 12 або пізнішу версію.

Подорожчання учнівських

Електронні квитки діють як проїзні та перепустки колаж: Київ цифровий

У Києві вартість виготовлення картки електронного учнівського квитка з 1 березня зросте вдвічі: через підвищення вартості матеріалів вона коштуватиме 100 грн.

Зауважимо, що електронні учнівські дають право їхнім власникам безоплатного проїзду у громадському пасажирському транспорті столиці. Крім того, це перший крок для створення додаткових цифрових сервісів для школярів, їх можна використовувати як перепустку до навчального закладу.

Замовити документ можна у спеціальній системі.

Херсонські суди відновлюють роботу

У Херсоні з 1 березня запрацюють суди: розглядати справи знову будуть у трьох місцевих судах Херсона та у Херсонському апеляційному суді.

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Раніше поновити роботу планували 1 лютого, але на заваді стали постійні обстріли міста. Тож на прохання суддів та звернення Державної судової адміністрації встановили нову дату відновлення роботи.

Нові назви для залізниці

З 1 березня українці можуть обрати в «Дії» нові назви для Південно-Західної та Південної залізниці.

До слова, програма дерусифікації «Залізна українізація» розрахована на три роки, у 2023-му бюджет на неї становить 68 млн грн. Упродовж 2023-2025 років має бути змінено назви залізниць, позначки кілометражу, сигнальні позначки, радянські барельєфи, назви станцій і вокзалів.

Абоненти Київстар залишаться без інтернету

Деякі українці більше не зможуть користуватися послугою «Домашній інтернет» з використанням застарілої технології ADSL. Під закриття також потрапляє тариф «Чемпіон світу».

Цим користувачам запропонують альтернативу, але тарифи мобільного зв’язку не включатимуть послугу дротового інтернету.

Абоненти зможуть як окремо підключити домашній інтернет, так і обрати тариф, у який входить і абонплата за мобільний зв'язок, і за домашній інтернет. За перший місяць користування доведеться заплатити 200 грн, далі – щомісячно 300 грн.

8 березня та новий час

Міжнародний жіночий день цього року припадає на середу. 8 березня мало бути вихідним для українців. Однак відповідно під час воєнного стану додаткові вихідні скасовуються, тож у цей день не вдасться відпочити від роботи та навчання.

В останню неділю березня пройде перехід на літній час. У 2023 році це буде 26 число. Годинник переведуть на одну годину вперед.

Зміни для українців у Польщі

З березня статус PESEL UKR стане обов’язковим для громадянина України, який хоче залишитись у Польщі, на його оформлення буде надаватися лише 30 днів.

PESEL UKR – це особливий статус для українських переселенців, який дає право українцям отримувати в Польщі соціальну допомогу, медичні послуги, а також дозволяє працевлаштуватися та навчатися у Польщі.

Від початку війни особи, які приїжджали до Польщі, могли оформлювати PESEL UKR за бажанням. Перебувати на території Польщі можна було і без цього документа, тому не всі біженці оформлювали цей статус. Оформити його можна було протягом 90 днів від дати перетину кордону.

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Якщо українець виїжджає за межі Польщі більше як на 30 днів, статус PESEL UKR скасовується, відповідно припиняються всі виплати. Проте після повернення до Польщі його можна буде поновити, а також знову відновити право на отримання соцдопомоги. Для того, щоб контролювати перетин українцями польського кордону органи соціального страхування (ZUS) отримуватимуть від Прикордонної служби відповідну інформацію.

Від березня біженці, які перебувають у місцях колективного проживання понад 120 днів, повинні будуть платити за житло у розмірі 50% від вартості, але не більше, ніж 40 злотих за добу. А від травня, якщо термін перебування громадян України перевищить 180 днів, розмір оплати ще збільшиться – 75%, але не більше, ніж 60 злотих за добу.

Не будуть оплачувати житло такі категорії українців: особи з інвалідністю; пенсіонери та ті, хто потребує догляду; вагітні жінки; особи, які виховують дітей віком до 12 місяців або трьох і більше дітей.

Зміни також передбачають визнання в Польщі електронного документа, доступного у додатку Diia.pl, як документа на легальне перебування біженців у Польщі. Цей документ, разом із закордонним паспортом, дозволить українцям багаторазово перетинати кордон без необхідності отримання візи. Це також дасть можливість відвідувати інші країни світу.