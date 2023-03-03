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Як оформити субсидію на оплату комунальних послуг: роз’яснення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як оформити субсидію на оплату комунальних послуг: роз’яснення
фото: aspi.com.ua

Наприкінці 2022 року правила призначення соціальної виплати змінилися

Минулого року було розпущено Фонд соціального страхування. Тепер його функції виконує Пенсійний фонд України. Він же займається і призначенням субсидій. Подавати документи на соцвиплати можна у сервісних центрах ПФУ незалежно від місця проживання, повідомляє видання «На пенсії».

Крім того, за отриманням субсидій можна звернутися:

  • до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • до уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади;
  • через додаток «Дія».

Для оформлення субсидії через «Дію»:

  • зареєструйтесь на сайті diia.gov.ua;
  • у меню «Послуги» оберіть розділ «Пенсії, пільги та допомога», далі – «Заява на субсидію»;
  • дотримуйтесь подальших інструкцій – уважно читайте і заповнюйте запропоновані пункти.

Щоб дізнатися, чи нараховано вам субсидію і в якому розмірі, необхідно:

  • зайти на сайт subsidii.ioc.gov.ua;
  • ввести свою адресу (область, місто, вулицю, номер будинку та квартири);
  • підтвердити, що ви не робот, і натиснути «Шукати» – перед вами з’явиться вся інформація про вашу субсидію: її розмір, період призначення тощо.

Які документи для цього потрібні

Основні документи, які треба заповнити претенденту на субсидію, – це заява і декларація про доходи й витрати. Також знадобляться дані паспорта та ідентифікаційний код заявника. Можуть знадобитися додаткові документи, як-от:

  • довідки про доходи, інформація про які відсутня в електронних реєстрах;
  • договір оренди житла (за наявності);
  • довідка про статус внутрішньо переміщеної особи тощо.

У декларацію необхідно внести дані про членів домогосподарства та їхні доходи. Заяву може розглядатися протягом місяця.

За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, право на субсидію мають усі, чиї витрати на оплату комунальних послуг перевищують обов’язковий платіж. Відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї та залежить від доходів конкретної сім’ї. У середньому розмір субсидії цього опалювального сезону становить 1700-1800 гривень на місяць.

Нагадаємо, що громадяни, які отримують житлову субсидію, повинні будуть самостійно переказувати гроші за спожиті послуги комунальним підприємствам.

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Теги: соцвиплати Пенсійний фонд послуги пільги

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