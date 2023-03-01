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Пенсії із 1 березня зросли: у кого й на скільки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Пенсії із 1 березня зросли: у кого й на скільки
Понад 10 млн громадян отримають доплати до пенсії
фото: glavcom.ua

Українці отримають від 100 до 1500 грн доплати

Із 1 березня в Україні розпочалася індексація пенсій. Щомісяця середня доплата становитиме від 400 до 800 грн. Проте розмір збільшення пенсій не перевищуватиме 1500 грн. Тоді як мінімальне підвищення буде 100 грн навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації є меншою.

Для яких категорій пенсіонерів будуть індексовані пенсії з 1-го березня:

  • для 5,2 млн «цивільних» пенсіонерів, яким пенсію призначено за Законом №1058 «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» до 2020 року – для них пенсії проіндексують на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія; 
  • для 4,2 млн осіб, які отримували мінімальні пенсії – у них пенсія збільшиться на 19,7% від розміру мінімальних пенсійних виплат. Це стосується й тих пенсіонерів, пенсія яких містить державну доплату до гарантованого державою мінімального розміру;
  • для 500 тис. пенсіонерів силових відомств (ЗСУ, МВС та інші), для яких буде індексовано на 19,7% весь розмір пенсії;
  • для 94,5 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, отриманого при ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. 

Держава запровадила механізм збалансування пенсій, аби всі отримали рівномірне підвищення. Із усіх, хто отримує державні виплати, приблизно 4 млн людей не підпадають під індексацію. Це стосується людей, чия зарплата була дуже мала, або які вийшли на пенсію всього через п’ять років й отримали недостатньо робочого стажу.

Щоб збалансувати ці пенсії й вивести суму виплат на однаковий рівень, запровадили кілька державних дотяжок. Минулорічну суму проіндексують на 19,7%, і кожному, хто отримує мінімальну виплату, додадуть від 400 грн до 1500 грн.

Також доплату отримують пільгові категорії: людина з інвалідністю, яка є ліквідатором наслідків ЧАЕС отримає 1400 грн доплати. На таку ж суму може розраховувати військовий пенсіонер.

З 1 березня мінімальну пенсійну виплату у розмірі від 2 100 грн (для непрацюючих пенсіонерів із малим страховим стажем) планують підвищити до 2 520 грн.

У Кабінеті міністрів обіцяють покрити індексацією майже всі категорії громадян, зокрема й працюючих пенсіонерів, які мають повний страховий стаж.

Як пояснювали в Мінсоцполітики, єдиною категорією, яка не підпадає під індексацію, є люди, чиї пенсії перевищують максимально встановлені законом виплати (розмір максимальної пенсії наразі становить 20 930 грн).

Водночас уряд продовжує програму щомісячних додаткових виплат, яку ініціював президент України. Пенсіонери старше 80 років отримуватимуть додатково 570 грн щомісяця. Для пенсіонерів у віці 75-80 років доплата складе 456 грн, а для пенсіонерів віком 70-75 щомісячна доплата буде 300 гривень.

Також із 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Влітку індексація торкнеться пенсіонерів-науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування.

До слова, «Главком» розповідає про всі зміни для українців із 1 березня: підвищення пенсій і виплати військовим по-новому.

Нагадаємо, в Україні може підвищитися мінімальна пенсія та зарплата.

Читайте також: Як після індексації змінюються пенсії для тих, хто працює: роз'яснення
Теги: пенсія пенсіонери

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