Наскільки здорожчає платіжка за електроенергію: роз’яснення експерта

За словами фахівця, запропоновані збільшені тарифи на електроенергію в Україні не вирішать проблему в галузі

Фахівець звернув увагу на колізію, яка виникла довкола зростання тарифів

Запропоновані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) збільшені тарифи на електроенергію в Україні не вирішують проблему в галузі та створюють некомфортну ситуацію для споживачів. Про це в ефірі програми «Сніданок з 1+1» розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

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Харченко розкритикував нові тарифи на електроенергію, які пропонує Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг.

«Я дуже сподіваюся, що Кабмін буде мудрий і це рішення не підтримає. Воно, з одного боку, не вирішує проблеми в галузі зовсім, а з іншого боку, створює дуже некомфортну ситуацію для людей. Тобто ми не вводимо прозору ситуацію: люди все ще не розуміють, за що цей тариф і чому він саме такий. Навіть я не розумію, чесно. Жодних розрахунків не показано», – пояснив експерт.

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Харченко також оцінив, наскільки в середньому здорожчає платіжка за електроенергію.

«Якщо взяти дво- або трикімнатну квартиру, то мова буде йти – від 150 до 250 гривень додаткових витрат», – сказав фахівець

Директор Центру дослідження енергетики також висловив думку, яким мав би бути тариф на електроенергію.

«Якщо дійсно по-чесному, то має бути ринкова ситуація. А якщо ринок, то протягом доби ціна в Україні змінюється від однієї гривні до п’яти протягом різного часу доби. Воно може бути дорожче, а може бути так само, а може бути за певних умов навіть дешевше. У нас для населення діє фіксований тариф, а для індустрії є ринок, на якому електрика торгується. Якщо в Україні ввести чесні ринкові тарифи, а люди, які не мають грошей сплатити, мають отримати субсидію від держави – от тоді буде чесно і прозоро. А головне – це повністю обрізає корупцію в енергетиці», – пояснив Харченко.

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Експерт також нагадав, що в Україні діє заборона на підвищення тарифів на компослуги до завершення війни та ще протягом шести місяців опісля, яку запровадила Верховна Рада.

«Яким чином це (підвищення тарифів – «Главком») зараз буде зроблено, я взагалі не розумію. Я чув від народних депутатів, що вони вважають це прямим порушенням того, що приймала Верховна Рада, і що це взагалі неприпустимо. Я зараз не можу спрогнозувати, що відбудеться, тому що дуже дивна колізія і рішення регулятора», – розповів фахівець.

Нагадаємо, НКРЕКП запропонувала уряду збільшити тариф на електроенергію для споживачів до 2,88 грн/кВт-год від 1 червня. Зауважимо, що на сьогодні тариф на світло становить 1,68 грн/кВт-год.

До слова, у Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, пояснили необхідність підвищення тарифів на електрику для населення необхідністю ремонту енергосистеми після обстрілів.