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Підвищення тарифів на електроенергію: нардеп розповів, наскільки зросте сума у платіжках

Надія Карбунар
glavcom.ua
Підвищення тарифів на електроенергію: нардеп розповів, наскільки зросте сума у платіжках
Тариф на електрику може зрости вже у червні
фото з відкритих джерел

Тариф для населення зросте до 2,88 грн за кВт/год

Тарифи на світло можуть зрости до 2,88 грн за кВт/год, тобто в середньому на 150-200 грн. Про це розповів член комітету парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг нардеп Сергій Нагорняк в ефірі телемарафону.

За його словами, потрібно прибрати поріг, щоб спростити облік. Це рішення має ухвалити Кабінет міністрів під час засідання уряду.

«Тому що, коли йде поріг до 150 кВт або вище, то можуть бути певні маніпуляції. І для того, щоб їх прибрати, прибирають поріг і роблять єдиний тариф для всього населення – 2,88 грн», – пояснив він.

На запитання, чи вплине це якось на субсидії, відповів, що ні. Їх будуть отримувати і після підняття тарифів.

Раніше повідомлялося, що очікуване в червні подорожчання електроенергії для громадян може не відбутися. З іншого боку, зростання цін все одно неминуче: тільки так Україна зможе зберегти власну енергосистему. 

Нагадаємо, що варіанти зміни тарифу, які зараз обговорюються, є помірними. Рахунок за електроенергію в країні не буде підвищено більше одного разу. Є пропозиція підвищити тариф до 2,4 грн та 2,8 грн за кВт-год (1,44 грн/кВт-год при поточному споживанні до 250 кВт-год на місяць і 1,68 грн/кВт-год при перевищенні цієї межі). Ще одна пропозиція – до 2 грн або 2,4 грн за кВт-год. 

Член Комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк стверджує, що в червні-липні 2023 року є висока ймовірність того, що сума виплати у платіжках зміниться. В середньому електроенергія влітку може подорожчати на 200-300 гривень. 

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Теги: Сергій Нагорняк населення електроенергія тарифи Україна

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