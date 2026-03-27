Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Коли українці почнуть отримувати нацкешбек за січень: названо дату

Наталія Порощук
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
З 1 березня «Національний кешбек» працює за оновленою диференційованою моделлю
Кешбек нараховується лише за безготівкову оплату товарів, які беруть участь у програмі

27 березня розпочинається виплата національного кешбеку за січень. Кешбек надійде на рахунки більше як 4,1 млн користувачів програми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Що відомо про нацкешбек

«Від початку дії програми громадяни купили товарів з національного кешбеку на суму понад 67,38 млрд грн. Програма продовжує стабільно працювати та охоплює мільйони українців, стимулюючи їх віддавати перевагу українським товарам», – йдеться у повідомленні.

Невдовзі також розпочнуться виплати кешбеку за лютий. Дізнатися, який саме відсоток кешбеку нараховується на той чи інший товар, можна на порталі «Зроблено в Україні» або за допомогою сканера штрихкодів в «Дії».

Куди можна витратити кешбек

Отримані кошти кешбеку українці можуть використати на:

  • оплату комунальних послуг;
  • оплату поштових послуг;
  • придбання продуктів харчування українського виробництва;
  • придбання медичних виробів чи ліків українського виробництва;
  • купівлю книжки чи іншу друковану продукцію;
  • донат на благодійність, зокрема і на підтримку ЗСУ.

Як долучитися до програми «Національний кешбек»

  • Долучитися до програми «Національний кешбек» може кожен охочий. Для цього потрібно:
  • Відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів.
  • Визначити картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток.
  • В застосунку «Дія» в розділі «Сервіси» обрати картку для виплат будь-якого банку-партнера.

Кешбек нараховується лише за безготівкову оплату товарів, які беруть участь у програмі.

Нагадаємо, з 1 березня 2026 року запрацювали нові правила нарахування національного кешбеку. Замість стандартних 10% кешбеку нараховується 5% або 15%, залежно від категорії товарів.

Зауважимо, в Україні з 20 березня запрацювала часткова компенсація витрат на пальне в межах програми «Національний кешбек». Розмір компенсації залежить від типу пального.

Теги: гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Особисті фінанси

В Україні дорожчає гречка: чи очікується дефіцит
В Україні дорожчає гречка: чи очікується дефіцит
Курс валют 27 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 27 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Держава компенсуватиме витрати за комуналку пунктам евакуації переселенців
Держава компенсуватиме витрати за комуналку пунктам евакуації переселенців
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua