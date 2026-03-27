Коли українці почнуть отримувати нацкешбек за січень: названо дату
27 березня розпочинається виплата національного кешбеку за січень. Кешбек надійде на рахунки більше як 4,1 млн користувачів програми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Що відомо про нацкешбек
«Від початку дії програми громадяни купили товарів з національного кешбеку на суму понад 67,38 млрд грн. Програма продовжує стабільно працювати та охоплює мільйони українців, стимулюючи їх віддавати перевагу українським товарам», – йдеться у повідомленні.
Невдовзі також розпочнуться виплати кешбеку за лютий. Дізнатися, який саме відсоток кешбеку нараховується на той чи інший товар, можна на порталі «Зроблено в Україні» або за допомогою сканера штрихкодів в «Дії».
Куди можна витратити кешбек
Отримані кошти кешбеку українці можуть використати на:
- оплату комунальних послуг;
- оплату поштових послуг;
- придбання продуктів харчування українського виробництва;
- придбання медичних виробів чи ліків українського виробництва;
- купівлю книжки чи іншу друковану продукцію;
- донат на благодійність, зокрема і на підтримку ЗСУ.
Як долучитися до програми «Національний кешбек»
- Долучитися до програми «Національний кешбек» може кожен охочий. Для цього потрібно:
- Відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів.
- Визначити картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток.
- В застосунку «Дія» в розділі «Сервіси» обрати картку для виплат будь-якого банку-партнера.
Кешбек нараховується лише за безготівкову оплату товарів, які беруть участь у програмі.
Нагадаємо, з 1 березня 2026 року запрацювали нові правила нарахування національного кешбеку. Замість стандартних 10% кешбеку нараховується 5% або 15%, залежно від категорії товарів.
Зауважимо, в Україні з 20 березня запрацювала часткова компенсація витрат на пальне в межах програми «Національний кешбек». Розмір компенсації залежить від типу пального.
