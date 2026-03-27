Коли українці почнуть отримувати нацкешбек за січень: названо дату

27 березня розпочинається виплата національного кешбеку за січень. Кешбек надійде на рахунки більше як 4,1 млн користувачів програми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Що відомо про нацкешбек

«Від початку дії програми громадяни купили товарів з національного кешбеку на суму понад 67,38 млрд грн. Програма продовжує стабільно працювати та охоплює мільйони українців, стимулюючи їх віддавати перевагу українським товарам», – йдеться у повідомленні.

Невдовзі також розпочнуться виплати кешбеку за лютий. Дізнатися, який саме відсоток кешбеку нараховується на той чи інший товар, можна на порталі «Зроблено в Україні» або за допомогою сканера штрихкодів в «Дії».

Куди можна витратити кешбек

Отримані кошти кешбеку українці можуть використати на:

оплату комунальних послуг;

оплату поштових послуг;

придбання продуктів харчування українського виробництва;

придбання медичних виробів чи ліків українського виробництва;

купівлю книжки чи іншу друковану продукцію;

донат на благодійність, зокрема і на підтримку ЗСУ.

Як долучитися до програми «Національний кешбек»

Долучитися до програми «Національний кешбек» може кожен охочий. Для цього потрібно:

Відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів.

Визначити картки для оплати покупок і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток.

В застосунку «Дія» в розділі «Сервіси» обрати картку для виплат будь-якого банку-партнера.

Кешбек нараховується лише за безготівкову оплату товарів, які беруть участь у програмі.

Нагадаємо, з 1 березня 2026 року запрацювали нові правила нарахування національного кешбеку. Замість стандартних 10% кешбеку нараховується 5% або 15%, залежно від категорії товарів.

Зауважимо, в Україні з 20 березня запрацювала часткова компенсація витрат на пальне в межах програми «Національний кешбек». Розмір компенсації залежить від типу пального.