Кешбек на пальне почав діяти: як отримати виплати

Повертають до 1000 грн на місяць, але діють чіткі умови та обмеження

В Україні з 20 березня запрацювала часткова компенсація витрат на пальне в межах програми «Національний кешбек». Про це повідомляє «Главком».

У межах програми держава повертає частину коштів за купівлю пального на автозаправних станціях, які приєдналися до ініціативи. Йдеться про фінансову підтримку громадян на тлі зростання цін на пальне.

Розмір компенсації залежить від типу пального:

• 15% – на дизель;

• 10% – на бензин;

• 5% – на автогаз.



Максимальна сума кешбеку на пальне становить до 1000 грн на людину на місяць. Водночас загальний ліміт у межах програми «Національний кешбек» залишається на рівні до 3000 грн щомісяця. Програма має тимчасовий характер і діятиме до 1 травня 2026 року.

Отримані кошти можна використати на оплату комунальних послуг, придбання продуктів харчування українського виробництва, ліків, поштових послуг, книжок, а також на благодійні внески на підтримку Збройних сил України.

Водночас кешбек нараховується лише за дотримання низки умов. Зокрема, оплата пального має здійснюватися безготівково, а автозаправна станція повинна бути учасником програми.

«Кешбек нараховується лише під час фактичної оплати пального на АЗС. Якщо пальне купується наперед через мобільні застосунки АЗС на паливні гаманці, кешбек не нараховується», – зазначається у повідомленні.

Крім того, обов’язковою умовою є наявність фіскального чека. Якщо інформація про покупку не передана до системи Державної податкової служби, кешбек не буде зарахований. Участь автозаправних станцій у програмі є добровільною, тому компенсація нараховується лише за покупки на тих АЗС, які офіційно долучилися до програми.

Нагадаємо, що станом на 20 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 нині зросла та становить близько 72,6 грн за літр, а дизельне пальне – 81,8 грн за літр.