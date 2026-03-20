Кешбек на пальне почав діяти: як отримати виплати

В Україні повертають частину витрат на пальне
Повертають до 1000 грн на місяць, але діють чіткі умови та обмеження

В Україні з 20 березня запрацювала часткова компенсація витрат на пальне в межах програми «Національний кешбек». Про це повідомляє «Главком».

У межах програми держава повертає частину коштів за купівлю пального на автозаправних станціях, які приєдналися до ініціативи. Йдеться про фінансову підтримку громадян на тлі зростання цін на пальне.

Розмір компенсації залежить від типу пального:
• 15% – на дизель;
• 10% – на бензин;
• 5% – на автогаз.

Максимальна сума кешбеку на пальне становить до 1000 грн на людину на місяць. Водночас загальний ліміт у межах програми «Національний кешбек» залишається на рівні до 3000 грн щомісяця. Програма має тимчасовий характер і діятиме до 1 травня 2026 року.

Отримані кошти можна використати на оплату комунальних послуг, придбання продуктів харчування українського виробництва, ліків, поштових послуг, книжок, а також на благодійні внески на підтримку Збройних сил України.

Водночас кешбек нараховується лише за дотримання низки умов. Зокрема, оплата пального має здійснюватися безготівково, а автозаправна станція повинна бути учасником програми.

«Кешбек нараховується лише під час фактичної оплати пального на АЗС. Якщо пальне купується наперед через мобільні застосунки АЗС на паливні гаманці, кешбек не нараховується», – зазначається у повідомленні.

Крім того, обов’язковою умовою є наявність фіскального чека. Якщо інформація про покупку не передана до системи Державної податкової служби, кешбек не буде зарахований. Участь автозаправних станцій у програмі є добровільною, тому компенсація нараховується лише за покупки на тих АЗС, які офіційно долучилися до програми.

Нагадаємо, що станом на 20 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 нині зросла та становить близько 72,6 грн за літр, а дизельне пальне – 81,8 грн за літр. 

Читайте також

Що відбувається на ринку палива?
Війна на Близькому Сході та ціни на АЗС: чого чекати?
3 березня, 10:10
Час не є нейтральним фактором для всіх
Чотири дилеми Заходу в Ірані та вікно можливостей для України
15 березня, 21:01
Чому мир не означатиме кінець війни
«Коли завершиться російсько-українська війна?». Чи існує відповідь на це питання
24 лютого, 11:01
Рильський мав неабиякі музичні і драматичні обдарування
День народження Максима Рильського: таємниці біографії, особисте життя та спогади внука
Вчора, 09:58
«Це для мене було абсолютним шоком». Лібанова розповіла про дивну зміну на ринку праці
«Це для мене було абсолютним шоком». Лібанова розповіла про дивну зміну на ринку праці
26 лютого, 15:39
Прокуратура виявила, що на заправних станціях були відсутні реєстратори розрахункових операцій
На Київщині ліквідовано три нелегальні АЗС (фото)
2 березня, 17:02
Пентагон вивчає український досвід протидії дешевим іранським дронам, адже їхня вартість у рази нижча за ракети Patriot
США та країни Перської затоки почали переговори про купівлю українських дронів
5 березня, 08:13
Юлія Соколовська – українська політикиня, колишня міністерка соціальної політики та заступниця керівника Офісу президента
Зеленський призначив посла України в Андоррі
9 березня, 16:43
Дорога на житловому масиві у Дарницькому районі столиці. 12 березня 2026 року
Як держава рятуватиме дороги після зими? Агентство відновлення розчарувало новиною
12 березня, 13:34

Особисті фінанси

Які макарони обирають українці: несподівані дані
Які макарони обирають українці: несподівані дані
Кешбек на пальне почав діяти: як отримати виплати
Кешбек на пальне почав діяти: як отримати виплати
Ціни на пальне 20 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 20 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 20 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 20 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 19 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 19 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 19 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 19 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Новини

«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Сьогодні, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Вчора, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
