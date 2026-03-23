Німеччина профінансувала для України рекордну партію дронів-перехоплювачів

фото: Посольство Німеччини в Україні

Берлін дав гроші на 15 тис. дронів-перехоплювачів Strila для Нацгвардії

Німеччина продовжує системно підтримувати український сектор безпілотних систем. У межах масштабного проєкту нарощування виробництва дронів для Збройних Сил України, підрозділи Національної гвардії України отримають 15 тис. новітніх перехоплювачів моделі Strila. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство Німеччини в Україні.

Фінансування проєкту повністю взяла на себе німецька сторона, що дозволило значно розширити виробничі потужності в Україні.

«Ще 15 000 дронів-перехоплювачів Strila українського виробництва за фінансування Німеччини для Нацгвардії! Багатомільйонна угода передбачає також навчання, логістичну підтримку та подальшу спільну розробку дронів», – йдеться в повідомленні посольства.

Що відомо про дрон Strila

Дрон-перехоплювач Strila спеціально створений для ураження швидких і маневруючих повітряних цілей. Виробництво цих дронів буде розширене завдяки спільним зусиллям німецького Quantum-Systems та українського WIY Drones.

Strila вироблятиметься в Україні, щоб оперативно задовольняти нагальні потреби Збройних Сил України, а також Сил безпеки та оборони.

  • Призначення: Збиття російських «Орланів», Zala та іранських шахедів шляхом прямого зіткнення або підриву поруч із ціллю.
  • Економічна вигода: Використання таких дронів-перехоплювачів у десятки разів дешевше, ніж пуск зенітної ракети з комплексів типу IRIS-T або Patriot.
  • Технологічність: Апарати оснащені системами наведення, які дозволяють ефективно працювати по рухомих повітряних цілях на різних висотах.

«Главком» писав, що українські оператори безпілотних систем за три дні знищили близько двох бригад російських окупантів, зірвавши масштабний наступ на стратегічних напрямках. Успішні дії підрозділів дозволили зупинити просування РФ та перехопити ініціативу на окремих ділянках фронту.

До слова, українські захисники збили новий та рідкісний російський дрон-камікадзе «Клин». Дрон оснащений бойовою частиною вагою до п’яти кілограмів. Має функцію автоматичного захоплення цілі і здійснення повітряного підриву.

