Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Курс валют 30 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Курс валют 30 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 30 травня 2026 року
фото: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,26 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 30 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем злотий, долар і євро подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,26, євро – 51,43 грн, польського злотого – 12,14 грн.

Курс валют станом на 30 травня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,2653 51,4363 59,3509 12,1481 56,1173
Ощадбанк
 44,05 / 44,45 51,35 / 51,85 - - -
Приватбанк
 43,82 / 44,42 50,95 / 51,95 57,20 / 59,60 11,55 / 12,23 -
ПУМБ
  44,00 / 44,60 51,30 / 52,00 58,60 / 60 11,95 / 12,25 -
monobank
 44,00 / 44,43 51,30 / 51,99 - - -
Райффайзен
 44,10 / 44,45 51,10 / 51,75 57,20 / 60,55 11,50 / 12,50 53,50 / 57,40
OTP Bank
 43,75 / 44,35 51,10 / 51,95 - - 56,00 / 56,90
Укрсиббанк
 44,05 / 44,90 51,30 / 51,94 58,55 / 60,30 - 55,65 / 57,25
* курс валют станом на 09:10 30 травня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.

Читайте також:

Теги: курс валют валюта НБУ Нацбанк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Національний банк оновив офіційний курс валют на 27 травня 2026 року
Курс валют 27 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
27 травня, 08:53
Оновлено процедури авторизації страхових посередників
Реформа страхового ринку: НБУ спростив процедуру авторизації посередників
26 травня, 18:18
Національний банк оновив офіційний курс валют на 23 травня 2026 року
Курс валют 23 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
23 травня, 08:32
Національний банк оновив офіційний курс валют на 22 травня 2026 року
Курс валют 22 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
22 травня, 08:38
Національний банк оновив офіційний курс валют на 18 травня 2026 року
Курс валют 18 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
18 травня, 10:00
Національний банк оновив офіційний курс валют на 16 травня 2026 року
Курс валют 16 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
16 травня, 09:39
Національний банк оновив офіційний курс валют на 13 травня 2026 року
Курс валют 13 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
13 травня, 07:40
Нацбанк відреагував на звинувачення щодо Сенс Банку
Нацбанк пояснив, чому державі довелося націоналізувати Сенс Банк
6 травня, 19:47
Національний банк оновив офіційний курс валют на 4 травня 2026 року
Курс валют 4 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
4 травня, 08:47

Особисті фінанси

Курс валют 30 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 30 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на продукти: що буде з вартістю борщового набору
Ціни на продукти: що буде з вартістю борщового набору
Держстат назвав регіони з найбільшою та найменшою зарплатою
Держстат назвав регіони з найбільшою та найменшою зарплатою
Мінфін повідомив, наскільки зросли зарплати працівників облдержадміністрацій за рік
Мінфін повідомив, наскільки зросли зарплати працівників облдержадміністрацій за рік
Курс валют 29 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 29 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Міжнародний день миротворців ООН: скільки отримували українські «блакитні берети»
Міжнародний день миротворців ООН: скільки отримували українські «блакитні берети»

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Вчора, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Вчора, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Вчора, 21:00
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Вчора, 20:19
Путін подивився, що коїться на фронті, і відчув кінець війни
Вчора, 19:50

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua