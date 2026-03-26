Українська розвідка розкрила реальний стан комунальної катастрофи в РФ

У Росії поглиблюється криза у сфері житлово-комунального господарства

Криза у сфері житлово-комунального господарства в Росії стрімко поглиблюється. За даними Служби зовнішньої розвідки України, амбітні плани Кремля з оновлення інфраструктури остаточно відірвалися від реальності, оскільки всі ресурси держави поглинає війна, інформує «Главком».

Служба зовнішньої розвідки України зазначає, що в Росії вже зараз проявляється в численних аваріях і відключеннях тепла, води й електроенергії.

«Попри спроби чиновників пояснити ситуацію погодними умовами, експерти вказують: головна причина – критичний знос інфраструктури та хронічне недофінансування галузі», – йдеться в повідомленні української розвідки.

Зазначається, що фінансування цивільного сектору житлово-комунального господарства фактично заморожене. Гроші, які в бюджеті закладалися на ремонт тепломереж та водоканалів, перекидаються на фінансування окупаційних військ та виробництво ракет.

Рівень зношеності мереж у більшості регіонів РФ перевищує 70%. Це призводить до того, що локальні аварії перетворюються на масштабні катастрофи, коли цілі міста взимку залишаються без опалення.

«Система фактично працює «на зношення», а кількість аварій лише зростатиме. Уже цієї зими тисячі росіян у різних регіонах залишалися без базових послуг у розпал морозів», – повідомляють розвідники.

Розвідка прогнозує, що ситуація в російському тилу погіршуватиметься з кожним місяцем. Відсутність інвестицій вже призвела до того, що інфраструктура РФ деградує швидше, ніж її встигають «латати».

«Фактично, до 2030 року росіянам не варто очікувати системних змін у ЖКГ. Навіть за офіційними планами, серйозні модернізаційні проєкти можливі лише після цієї дати – і то за умови, що в бюджеті взагалі залишаться кошти», – зазначають у Службі зовнішньої розвідки.

