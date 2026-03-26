Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українська розвідка розкрила реальний стан комунальної катастрофи в РФ

Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Головна причина кризи – зношеність інфраструктури та хронічне недофінансування галузі
фото з відкритих джерел

У Росії поглиблюється криза у сфері житлово-комунального господарства

Криза у сфері житлово-комунального господарства в Росії стрімко поглиблюється. За даними Служби зовнішньої розвідки України, амбітні плани Кремля з оновлення інфраструктури остаточно відірвалися від реальності, оскільки всі ресурси держави поглинає війна, інформує «Главком».

Служба зовнішньої розвідки України зазначає, що в Росії вже зараз проявляється в численних аваріях і відключеннях тепла, води й електроенергії.

«Попри спроби чиновників пояснити ситуацію погодними умовами, експерти вказують: головна причина – критичний знос інфраструктури та хронічне недофінансування галузі», – йдеться в повідомленні української розвідки.

Зазначається, що фінансування цивільного сектору житлово-комунального господарства фактично заморожене. Гроші, які в бюджеті закладалися на ремонт тепломереж та водоканалів, перекидаються на фінансування окупаційних військ та виробництво ракет.

Рівень зношеності мереж у більшості регіонів РФ перевищує 70%. Це призводить до того, що локальні аварії перетворюються на масштабні катастрофи, коли цілі міста взимку залишаються без опалення.

«Система фактично працює «на зношення», а кількість аварій лише зростатиме. Уже цієї зими тисячі росіян у різних регіонах залишалися без базових послуг у розпал морозів», – повідомляють розвідники.

Розвідка прогнозує, що ситуація в російському тилу погіршуватиметься з кожним місяцем. Відсутність інвестицій вже призвела до того, що інфраструктура РФ деградує швидше, ніж її встигають «латати».

«Фактично, до 2030 року росіянам не варто очікувати системних змін у ЖКГ. Навіть за офіційними планами, серйозні модернізаційні проєкти можливі лише після цієї дати – і то за умови, що в бюджеті взагалі залишаться кошти», – зазначають у Службі зовнішньої розвідки.

«Главком» писав, що фінансова система Росії опинилася у критичному стані. Через величезні витрати на війну та санкції російські банки втрачають стабільність, а влада РФ готує екстрені заходи, щоб зупинити катастрофу. За даними розвідки, ситуація в банківському секторі РФ стала некерованою: росіяни знімають мільярди з рахунків, боячись їх втратити, банкам бракує готівки для щоденних виплат, підприємства не можуть повертати кредити через кризу.

Також в РФ почалося дострокове блокування Telegram. Попри офіційні анонси про повне обмеження доступу з 1 квітня, російські користувачі вже зіткнулися з масовими збоями. Технічні проблеми з роботою месенджера зафіксовані у найбільших містах-мільйонниках країни-агресора.

Як зазначили в українській зовнішній розвідці, російська влада продовжує нав’язувати користувачам так званий національний месенджер Max. Водночас самі ж чиновники та топменеджери держкомпаній намагаються уникати його використання на особистих пристроях через недовіру та страх тотального контролю.

Читайте також:

Теги: росія гроші житло домогосподарство криза розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua