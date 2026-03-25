Ощадбанк призупинив ввезення валюти з ЄС: він єдиний, хто має таку ліцензію

Наталія Порощук
фото: oschadbank/Facebook

Ощадбанк забезпечив постачання готівки для 39 банків на суму $1 млрд і €800 млн

Після затримання українських інкасаторів угорськими спецслужбами Ощадбанк тимчасово призупинив ввезення готівкової валюти в Україну та працює над альтернативними шляхами її доставки. Про це під час брифінгу повідомив голова правління банку Юрій Каціон, передає «Главком».

За словами голови правління банку, Ощадбанк є єдиним комерційним банком в Україні, який має ліцензію на імпорт готівкової валюти з ЄС. Наразі попит на валюту компенсує Національний банк України за рахунок власних резервів.

Каціон уточнив, що до повномасштабного вторгнення транспортування валюти здійснювали авіацією через аеропорт «Бориспіль». Від 2022 року ці перевезення відбуваються щотижня інкасаторськими автомобілями.

За наданими даними, Ощадбанк забезпечив постачання готівки для 39 банків на суму $1 млрд і €800 млн. Упродовж 2025 року через каси банку населенню продали близько $1,45 млрд і €387 млн, водночас у громадян викупили $522 млн і €82 млн.

Нагадаємо, «Ощадбанк» 5 березня заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. 

Згодом співробітники «Ощадбанку», яких 5 березня незаконно затримали в Угорщині разом із двома інкасаторськими авто, уже повернулися в Україну. Банк оскаржуватиме дії угорської міграційної служби щодо обмеження права інкасаторів на в'їзд до ЄС. Окремо розглядатиметься факт порушення прав українців, яких понад добу тримали без доступу до юристів та консула.

Також повідомлялось, що Угорщина поверне Україні вилучені кошти та золото Ощадбанку, якщо підозри щодо українських інкасаторів не підтвердяться. 

До слова, голова Національного банку України Андрій Пишний розповів, що затриманих українських інкасаторів жорстко допитували, а одного з них довелося терміново госпіталізувати у важкому стані.

Зокрема, один із затриманих в Угорщині інкасаторів Ощадбанку Геннадій Кузнєцов заявив, що під час утримання його разом із колегами понад добу тримали у кайданках та застосовували примусові медичні процедури. Жодних процесуальних дій під час затримання не проводили – лише запитали про наявність зброї.

Читайте також

Microsoft інтегрує Starlink у свою систему
Компанія Microsoft оголосила про співпрацю зі Starlink
25 лютого, 11:04
В обіг вводяться три монети, присвячені прифронтовим регіонам
Нацбанк випустив пам'ятні монети, присвячені Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині
25 лютого, 08:07
Усі співробітники служби інкасації, незаконно затримані в Угорщині, мають тривалий досвід роботи в Ощадбанку
Інкасаторів Ощадбанку незаконно утримують правоохоронні органи Угорщини: нові деталі
6 березня, 13:28
Угорщина заявила про вислання затриманих українських інкасаторів
Угорщина заявила про вислання затриманих українських інкасаторів
6 березня, 14:00
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна може розраховувати на підтримку його країни
Орбан пояснив, чому Будапешту вигідно, щоб РФ була подалі від Угорщини
9 березня, 20:10
Під час виборчої кампанії в Угорщині помічені плакати з зображенням українського президента
Зеленський бере участь в угорських виборах? Фото політичної агітації вражають
13 березня, 09:48
Основні обсяги сировини було спрямовано до Китаю, Словаччини та Польщі
Україна різко скоротила експорт залізної руди: валютна виручка впала більш ніж на 50%
16 березня, 13:30
Наразі у пункті пропуску відсутнє електропостачання
На кордоні з Угорщиною призупинив роботу один з пунктів пропуску
13 березня, 18:08
Кремль готується запровадити обмеження на зняття депозитів
Банківська система РФ на межі краху – українська розвідка
23 березня, 08:13

Новини

В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Вчора, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Вчора, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
23 березня, 14:58

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
