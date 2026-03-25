Ощадбанк призупинив ввезення валюти з ЄС: він єдиний, хто має таку ліцензію

Ощадбанк забезпечив постачання готівки для 39 банків на суму $1 млрд і €800 млн

Після затримання українських інкасаторів угорськими спецслужбами Ощадбанк тимчасово призупинив ввезення готівкової валюти в Україну та працює над альтернативними шляхами її доставки. Про це під час брифінгу повідомив голова правління банку Юрій Каціон, передає «Главком».

За словами голови правління банку, Ощадбанк є єдиним комерційним банком в Україні, який має ліцензію на імпорт готівкової валюти з ЄС. Наразі попит на валюту компенсує Національний банк України за рахунок власних резервів.

Каціон уточнив, що до повномасштабного вторгнення транспортування валюти здійснювали авіацією через аеропорт «Бориспіль». Від 2022 року ці перевезення відбуваються щотижня інкасаторськими автомобілями.

За наданими даними, Ощадбанк забезпечив постачання готівки для 39 банків на суму $1 млрд і €800 млн. Упродовж 2025 року через каси банку населенню продали близько $1,45 млрд і €387 млн, водночас у громадян викупили $522 млн і €82 млн.

Нагадаємо, «Ощадбанк» 5 березня заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини.

Згодом співробітники «Ощадбанку», яких 5 березня незаконно затримали в Угорщині разом із двома інкасаторськими авто, уже повернулися в Україну. Банк оскаржуватиме дії угорської міграційної служби щодо обмеження права інкасаторів на в'їзд до ЄС. Окремо розглядатиметься факт порушення прав українців, яких понад добу тримали без доступу до юристів та консула.

Також повідомлялось, що Угорщина поверне Україні вилучені кошти та золото Ощадбанку, якщо підозри щодо українських інкасаторів не підтвердяться.

До слова, голова Національного банку України Андрій Пишний розповів, що затриманих українських інкасаторів жорстко допитували, а одного з них довелося терміново госпіталізувати у важкому стані.

Зокрема, один із затриманих в Угорщині інкасаторів Ощадбанку Геннадій Кузнєцов заявив, що під час утримання його разом із колегами понад добу тримали у кайданках та застосовували примусові медичні процедури. Жодних процесуальних дій під час затримання не проводили – лише запитали про наявність зброї.