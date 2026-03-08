Головна Країна Кримінал
Псевдоворожки залякали вдову військового та виманили в неї мільйон

Надія Карбунар
За пів року спілкування Ольга віддала шахраям майже мільйон гривень
фото: скріншот із відео

За даними поліції, схему організувала 50-річна мешканка Черкаської області, яка залучила до «бізнесу» родичів і знайомих

Правоохоронці викрили групу псевдоворожок, які ошукували українців. За даними слідства, шахраї виманили у людей майже півтора мільйона гривень. Серед потерпілих – родини військових та загиблих захисників. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

Операцію провели кіберполіцейські разом зі слідчими Дарницького управління поліції та під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури міста Києва.

За даними поліції, схему організувала 50-річна мешканка Черкаської області, яка залучила до «бізнесу» родичів і знайомих.

«Кіберполіцейські Києва спільно зі слідчими Дарницького управління поліції та під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури викрили членів трьох кланів, які систематично заволодівали коштами громадян під виглядом надання нібито езотеричних послуг», – повідомили правоохоронці.

Фігуранти знаходили клієнтів через інтернет і телефонний зв’язок, спілкувалися з ними переважно онлайн та через відеодзвінки, уникаючи особистих зустрічей.

За словами слідчих, шахраї цілеспрямовано шукали людей у складному психологічному стані.

«Вони знаходили людей у вразливих станах. Спочатку вислуховували їх, вивідували їх проблеми, чого вони бояться, від чого тривожаться. Якщо вони, наприклад, розуміли, що у когось є на війні родич або загиблий, то це давало дуже сильний важіль для емоційного і морального тиску», – кажуть правоохоронці.

Одна з потерпілих, Ольга (ім’я змінене), звернулася до «ясновидиці», коли хвилювалася за здоров’я матері.

«Я кажу: «Мені треба спасти маму». Вона каже: «Надсилайте фотографію». Я надсилаю фотографію своєї мами. Треба було дату народження. Вона зробила типу діагностики. За це вона бере 500 грн», – згадує потерпіла.

Згодом «ворожка» почала переконувати жінку, що на її родині лежить прокляття, і пропонувала дорогі «ритуали».

«І вона каже: «Ну, тяжка ситуація, треба замовляти свічку… зроблю чистку, але не факт, що воно може помогти». Зі свічки все і почалося, бо вона коштувала 5 000 грн», – каже Ольга.

За словами потерпілої, її також залякували можливими бідами.

«Каже: «Якщо ми не справимося з твоєю мамою, то значить перейде на твою дитину. В тебе відберуть дитину, я це все бачу, я на свічку виходжу». От вона казала: «Демон, демон, демон. Демон цей мене хоче там уничтожить».

Суми за «послуги» постійно зростали.

«Треба проводити ритуали на вас всіх троїх. І каже плюс квартира на четверих, тобто сума 77 000 гривень».

Коли гроші закінчилися, шахраї продовжували вимагати нові платежі.

«Я кажу: «Та мені треба в кредити вже входить, в мене немає суми». А вона каже: «То роби щось». І вона кидає трубку, щоб я подумала».

За пів року спілкування жінка віддала майже мільйон гривень.

Ще одна потерпіла, Ірина, розповіла, що звернулася до ворожки після важкого періоду в житті.

«Тоді був дуже важкий мій особистий рік. Я пережила дуже багато втрат, поховала велику кількість своїх знайомих і друзів, які загинули на війні».

Спочатку спілкування викликало довіру.

«І потім вона по телефону була мегаввічлива, мегаприємна, запевняла в тому, що в неї якийсь колосальний досвід».

Однак згодом почалися вимагання грошей.

Під час обшуків у підозрюваних правоохоронці вилучили свічки, окультну атрибутику, понад 400 тисяч гривень готівки, незареєстровану зброю, десятки телефонів, техніку та банківські картки.

Наразі кільком членам угруповання повідомили про підозру за шахрайство. За відповідними статтями Кримінального кодексу їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Львівській області затримали чоловіка, який видурив у родичів безвісти зниклого військового понад 2,1 млн грн. За даними слідства, чоловік познайомився з родиною зниклого на Бахмутському напрямку на похоронах іншого бійця. Він переконав їх, що нібито має необхідні звʼязки у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, запевнив, що може знайти та повернути зниклого.

Раніше столичні правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві 43-річній жительці Дніпра. Слідчі встановили, що жінка, вдаючи з себе цивільну дружину зниклого безвісти військовослужбовця, привласнила майже 10 тисяч євро, які він відсудив у Європейському суді з прав людини.

Теги: шахрайство гроші інтернет жінка чоловік послуги ворожка

