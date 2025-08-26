Головна Гроші Особисті фінанси
Деяким українцям можуть відмовити в отриманні субсидії: подробиці від Пенсійного фонду

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Деяким українцям можуть відмовити в отриманні субсидії: подробиці від Пенсійного фонду
Субсидії на комуналку можуть отримати не всі
фото: glavcom.ua

Не всі українські родини можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг – в Україні чітко встановлені випадки для відмови

В Україні домогосподарства мають право на отримання субсидії. Однак в деяких випадках особам можуть відмовити в її отриманні. «Главком» з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду в Закарпатській області розповідає, хто може отримати відмову в отриманні субсидії. 

Кому можуть відмовити в отриманні субсидії

Право на призначення житлової субсидії втрачають домогосподарства:

  • які мають борги за оплату комунальних послуг за три місяці та більше, якщо такий борг перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень). При цьому у випадку, якщо сплата заборгованості підтверджена або ухвалений договір про її реструктуризацію, або вона оскаржена в судовому порядку, житлова субсидія може бути надана;
  • якщо у їх складі є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді такі особи перебували за кордоном сукупно понад 60 днів.

Відмову можуть отримати домогосподарства, якщо:

  • у складі сім’ї є повнолітні безробітні, одержувачі доходу нижче мінімальної зарплати або особи, які не сплачують ЄСВ (крім студентів та одержувачів соціальної пенсії);
  • хтось із прописаних у житлі членів сім’ї протягом року перед зверненням за субсидією здійснив покупку на суму понад 50 тисяч грн (крім лікування). Це не стосується випадків, коли за пів року перед покупкою нового житла продали інше;
  • хтось із членів сім’ї має депозит у розмірі понад 100 тисяч грн;
  • хтось із членів сім’ї купував валюту на загальну суму у розмірі 50 тисяч грн протягом року перед зверненням;
  • не повернули надмірно виплачену субсидію за попередні періоди;
  • у складі сім’ї є неплатник аліментів (понад три місяці);
  • у складі сім’ї є власник більше одного житлового приміщення (крім житла на тимчасово окупованих територіях або житла, що належить людині на праві спільної сумісної чи пайової власності та розташованої у сільській місцевості);
  • якщо загальна площа квартири перевищує 130 квадратних метрів, а приватного будинку – 230 квадратних метрів (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей);
  • якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має у власності транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менш як 5 років (крім мопеда та причепа) та/або більше одного транспортного засобу, з року випуску якого пройшло менш як 15 років.

Нагадаємо, що тариф на електроенергію для населення у вересні залишиться без змін на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину. При цьому деякі споживачі можуть сплачувати за електроенергію значно меншу суму. 

Українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, можуть отримати додаткові кошти на оплату електроенергії. Це передбачено чинним законодавством України. 

Читайте також:

