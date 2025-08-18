Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Деякі українці можуть отримати додаткові кошти для оплати електроенергії

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Деякі українці можуть отримати додаткові кошти для оплати електроенергії
Дехто буде оплачувати менше комунальних послуг
фото з відкритих джерел

У міністерстві зазначили, що гроші почнуть виплачувати у жовтні поточного року

Українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, можуть отримати додаткові кошти на оплату електроенергії. Відповідна постанова була прийнята Кабінетом міністрів України, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

Зазначається, що сім’ї, які є отримувачами житлових субсидій і пільг та фактично проживають на територіях активних або можливих бойових дій, щомісяця отримуватимуть від держави додаткову підтримку на оплату електричної енергії. Гроші почнуть надходити з жовтня поточного року.

Жодних заяв для отримання коштів додатково подавати не потрібно. Отримуватимуть цю додаткову виплату родини разом з виплатою житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Розмір допомоги визначатиметься із розрахунку на кожну людину із складу сім’ї у розмірі вартості 100 кВт/год електроенергії, але не більше 300 кВт/год на сім’ю.

«Нагадуємо, що підтримка є адресною, спрямованою на забезпечення потреб родини в електропостачанні (або інших альтернативних джерелах енергії), тому дуже важливо щомісяця вчасно сплачувати за спожиту електроенергію, у разі наявності такої послуги», – додали у відомстві. 

Надання додаткової підтримки здійснюватиметься за кошти державного бюджету і триватиме до:

  • переміщення одержувачів з метою проживання поза межі території активних або можливих бойових дій, або за межі території України;
    втрати права на пільгу або житлову субсидію;
  • знищення житлового будинку;
  • у разі зміни статусу території активних або можливих бойових дій на умовно безпечні або окуповані.

Надання додаткової підтримки на оплату послуг з постачання та розподілу електричної енергії припиняється з місяця, що настає за місяцем настання зазначеної події.

Нагадаємо, що не платити за житлово-комунальні послуги, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу можуть також деякі пенсіонери. Зокрема, скористатись таким правом можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію.

Читайте також:

Теги: електроенергія комуналка гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обидва засновники компанії є громадянами Росії з дозволами на проживання в Литві
Литовська компанія-посередник перевела «15 танків» російським IT-фахівцям
22 липня, 12:08
Частковий мораторій на підвищення комунальних тарифів може бути скасований через проблеми в енергетиці
Ціни на комуналку зростуть. Національний банк назвав терміни
1 серпня, 14:00
У Німеччині проживає більше 1 млн українських біженців
Одна з країн планує скоротити виплати українським біженцям
7 серпня, 04:22
Дехто може не сплачувати комуналку
Деякі категорії пенсіонерів можуть не платити за комуналку: хто може отримати пільгу
11 серпня, 12:07
Підсумки першого тижня серпня не показали суттєвого стрибка цін у години вечірнього піка
Після зміни прайс-кепів ціни у вечірній пік не зросли – ExPro Consulting
9 серпня, 13:26
Польща претендувала на отримання майже 60 мільярдів євро із Фонду реконструкції та відновлення ЄС
Яхти, сауни та предмети розкоші: Єврокомісія вимагає від Польщі пояснити витрату грантів на відновлення
11 серпня, 16:51
Майже половина опитаних представників покоління Z обрала б гроші замість кохання
Кохання чи гроші? Що обирає покоління зумерів: результати опитування
13 серпня, 11:03
На Донеччині вдалося повернути світло у майже 27 тисяч осель місцевих мешканців
За два дні ДТЕК повернув світло майже 30 тисячам родин після обстрілів
16 серпня, 16:48
Збитки пасажирського сегмента «Укрзалізниці» у 2025 році можуть перевищити 20 млрд грн
Держава має взяти на себе компенсацію збитків «Укрзалізниці» – екснардепка
Сьогодні, 12:12

Особисті фінанси

Деякі українці можуть отримати додаткові кошти для оплати електроенергії
Деякі українці можуть отримати додаткові кошти для оплати електроенергії
В Україні знизився попит на тепличні огірки
В Україні знизився попит на тепличні огірки
Програма «Пакунок школяра» стартувала: Мінсоцполітики пояснило, як оформити допомогу
Програма «Пакунок школяра» стартувала: Мінсоцполітики пояснило, як оформити допомогу
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
В Україні ціна на дині зросла майже вдвічі: огляд із супермаркетів
В Україні ціна на дині зросла майже вдвічі: огляд із супермаркетів
В Україні відкрито понад 35 тис. справ про невиплату зарплати: області-лідери
В Україні відкрито понад 35 тис. справ про невиплату зарплати: області-лідери

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
39K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
16K
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
3595
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
1965
Судова атака на Зеленського. Медведчук та Боголюбов синхронно подали позови

Новини

Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Сьогодні, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua