Деякі українці можуть отримати додаткові кошти для оплати електроенергії

У міністерстві зазначили, що гроші почнуть виплачувати у жовтні поточного року

Українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, можуть отримати додаткові кошти на оплату електроенергії. Відповідна постанова була прийнята Кабінетом міністрів України, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

Зазначається, що сім’ї, які є отримувачами житлових субсидій і пільг та фактично проживають на територіях активних або можливих бойових дій, щомісяця отримуватимуть від держави додаткову підтримку на оплату електричної енергії. Гроші почнуть надходити з жовтня поточного року.

Жодних заяв для отримання коштів додатково подавати не потрібно. Отримуватимуть цю додаткову виплату родини разом з виплатою житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Розмір допомоги визначатиметься із розрахунку на кожну людину із складу сім’ї у розмірі вартості 100 кВт/год електроенергії, але не більше 300 кВт/год на сім’ю.

«Нагадуємо, що підтримка є адресною, спрямованою на забезпечення потреб родини в електропостачанні (або інших альтернативних джерелах енергії), тому дуже важливо щомісяця вчасно сплачувати за спожиту електроенергію, у разі наявності такої послуги», – додали у відомстві.

Надання додаткової підтримки здійснюватиметься за кошти державного бюджету і триватиме до:

переміщення одержувачів з метою проживання поза межі території активних або можливих бойових дій, або за межі території України;

втрати права на пільгу або житлову субсидію;

знищення житлового будинку;

у разі зміни статусу території активних або можливих бойових дій на умовно безпечні або окуповані.

Надання додаткової підтримки на оплату послуг з постачання та розподілу електричної енергії припиняється з місяця, що настає за місяцем настання зазначеної події.

Нагадаємо, що не платити за житлово-комунальні послуги, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу можуть також деякі пенсіонери. Зокрема, скористатись таким правом можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію.