Якими будуть ціни на електрику з 1 вересня: роз'яснення

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Якими будуть ціни на електрику з 1 вересня: роз'яснення
фото: glavcom.ua

Ціна на електроенергію залежить від кількості зон лічильника

Тариф на електроенергію для населення у вересні залишиться без змін на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину завдяки ПСО, яке діятиме до жовтня 2025 року. 

Зазначимо, що покладання спеціальних обов'язків (ПСО) – це механізм, який передбачає накладання на певних учасників ринку електричної енергії обов'язків для захисту інтересів споживачів шляхом забезпечення доступності електроенергії та підтримки стабільності енергопостачання. Загалом ПСО покладаються на різних учасників ринку й передбачають фіксовані тарифи на електроенергію для населення, що дозволяє уникнути різких коливань цін. 

Який тариф на електроенергію діє для побутових споживачів

У Міністерстві енергетики України зазначили, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 632 від 31.05.2024 єдина фіксована ціна на електроенергію для всіх жителів України становить 4,32 грн/кВт∙год незалежно від обсягу споживання. Цей тариф є пільговим і діє для:

  • для споживачів багатоквартирних та приватних будинків;
  • гуртожитків;
  • садових товариств;
  • дачних, гаражних кооперативів.

Однак варто зазначити, що деякі споживачі можуть сплачувати за електроенергію значно меншу суму. Йдеться про власників лічильників на декілька зон - для них вартість електроенергії залежить від часу доби.

За інформацією Міненерго, для власників двозонних лічильників діє тариф день/ніч:

  • денний тариф – з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;
  • нічний тариф – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

За наявності тризонного лічильника користувачі сплачують таким чином:

  • час пікового навантаження – з 8:00 до 11:00, з 20:00 до 22:00 – 6,48 гривні за кіловат-годину;
  • напівпікового – з 7:00 – 8:00, з 11:00 до 20:00, з 22:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;
  • нічний тариф – з 23:00 до 7:00 – 1,73 гривні за кіловат-годину.

Нагадаємо, що українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, можуть отримати додаткові кошти на оплату електроенергії. В Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності зазначили, що гроші почнуть виплачувати у жовтні поточного року.

Зазначимо, що у споживачів, які мають заборгованість з оплати електроенергії, можуть відключити світло. Це стосується територій, де не ведуться бойові дії та які не перебувають в окупації,

