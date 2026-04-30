Нацбанк залишив облікову ставку без змін

Як зазначає регулятор, збереження облікової ставки підтримає інтерес до гривневих активів і сприятиме стабільності валютного ринку

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НБУ.

Зазначається, що після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

У березні інфляція пришвидшилася до 7,9% р/р, а базова – до 7,1%. Обидва показники перевищили попередній прогноз Нацбанку. За оцінками регулятора, у квітні зростання інфляції тривало. Водночас інфляційні очікування більшості груп респондентів залишалися стійкими, а очікування населення після погіршення в І кварталі поліпшилися у квітні, повернувшись до рівня кінця минулого року.

Як повідомив Нацбанк, найближчими місяцями інфляція залишатиметься близько поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі (до 9,4% наприкінці року) через посилення тиску на виробничі витрати підприємств, передусім унаслідок подорожчання енергоресурсів, що вже відбулося. Здорожчання пального відображатиметься в інфляції як напряму, так і через вторинні ефекти, що позначатимуться на динаміці цін різних товарів і послуг з певним часовим лагом.

«Інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження у 2027 році. Цьому сприятимуть вичерпання ефектів високих цін на пальне, зниження зовнішнього цінового тиску, поступове нарощування врожаїв, а також поліпшення ситуації в енергетиці. Вагомий вплив матимуть і заходи монетарної політики Нацбанку. У результаті наприкінці 2027 року інфляція сповільниться до 6,5%, а у 2028 році – до цілі 5%», – вказано в повідомленні.

На початку 2026 року економічна активність сповільнилася, передусім через наслідки атак Росії на енергетичну інфраструктуру та об’єкти логістики на тлі дуже холодної зими. Додатковий вплив мала стримана бюджетна політика з огляду на затримки надходжень зовнішньої допомоги. Економічна активність дещо пожвавилася в міру скорочення енергодефіцитів навесні, однак загалом у I кварталі зростання реального ВВП, за оцінками НБУ, сповільнилося до 0,2% р/р.

«Надолуження бюджетних витрат у міру надходження міжнародної допомоги сприятиме пожвавленню економіки впродовж наступних місяців. Водночас, ураховуючи гірші результати I кварталу, все ще важкий стан енергосистеми та накопичення негативних економічних ефектів від війни на Близькому Сході, НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2026 році до 1,3%», – йдеться в заяві.

Крім того, у міру поступової нормалізації умов функціонування економіки України та зниження геополітичної напруженості очікується пришвидшення зростання реального ВВП – до 2,8–3,7% у 2027–2028 роках. Цьому передусім сприятимуть стійкий споживчий попит, пожвавлення інвестиційної активності, відновлення енергосистеми, а також нарощування врожаїв.

Облікова ставка – це монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який НБУ надає кредити банкам. Від цього залежить, під який відсоток банки надаватимуть кредити та депозити фізособам і бізнесу. За допомогою облікової ставки НБУ намагається впливати на інфляцію. Збільшення ставки використовується для стримування цін, зниження – для підвищення економічної активності шляхом активнішого кредитування.

До слова, Національний банк України оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 30 квітня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро і злотий подорожчали.