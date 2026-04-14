В окупованому Криму масово звільняються вчителі: у чому причина

У тимчасово окупованому Криму стрімко поглиблюється кадрова криза в освіті

Тимчасово окупований Крим охопила глибока системна криза в освітній галузі. Через низькі зарплати та надмірне навантаження педагоги масово залишають робочі місця, залишаючи школи без викладачів базових дисциплін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Як повідомляють у Центрі протидії дезінформації, найбільш критична ситуація наразі фіксується у Севастополі. За останніми даними, у кожному навчальному закладі міста бракує щонайменше кількох фахівців. Загальний некомплект по місту вже перевищив позначку у 100 вакансій.

Найгостріший дефіцит спостерігається серед вчителів:

математики та фізики;

початкових класів;

трудового навчання.

Окупаційна адміністрація змушена визнати безпорадність перед кадровим голодом. Середнє навантаження на одного педагога сьогодні становить 1,6 ставки. Попри колосальну перевтому, рівень заробітної плати залишається критично низьким, що робить професію непривабливою навіть для молодих фахівців.

«Ситуація свідчить про системну кризу всієї освітньої галузі на тимчасово окупованому півострові. росія зосередилася на війні, і навіть не намагається забезпечити хоча б базове функціонування соціальної сфери на тимчасово окупованих територріях. У підсумку, замість обіцяного «процвітання» російська окупація приносить людям лише занепад», – зазначають у Центрі протидії дезінформації.

«Главком» писав, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники посилюють ідеологічний тиск на дітей та молодь. Окупаційна адміністрація видала розпорядження, згідно з яким учителі місцевих шкіл зобов’язані проводити регулярний моніторинг активності учнів у соціальних мережах.

Повідомляється, що педагоги отримали пряму вказівку від силовиків РФ відстежувати активність дітей у соціальних мережах. Оскільки на одного класного керівника припадає по 20–30 учнів, освітяни змушені перекладати частину «роботи» на батьків. Від останніх вимагають ретельно перевіряти акаунти дітей і негайно доповідати про будь-який «підозрілий» контент.

Нагадаємо, окупанти готують Запорізьку область до повної інтернет-ізоляції. Так званий «губернатор» Євген Балицький звернувся до російських структур із проханням дозволити повне відключення мережі у регіоні.