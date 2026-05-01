День директора школи: скільки в Україні платять керівникам навчальних закладів

Директори державних шкіл у сільській місцевості отримують у середньому вдвічі менше, ніж їхні колеги у великих містах
Різниця між зарплатами в державних і приватних закладах – від двох до п'яти разів

1 травня світ відзначає одразу два свята – День праці та Міжнародний день директора школи. Поки одні вшановують керівників навчальних закладів, інші рахують: скільки насправді коштує ця робота в Україні у 2026 році та чи помітно зросли виплати порівняно з минулим роком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані кадрових порталів та галузеві джерела.  

Що змінилося порівняно з 2025 роком

У 2025 році зарплата директора державної школи в середньому становила 22 000–25 000 грн у містах та до 15 000 грн у сільській місцевості. Кадрові портали фіксували значні коливання: у вересні та грудні 2025-го пропозиції роботодавців сягали 32 500 грн, тоді як у листопаді просідали до 27 500 грн.

З 1 січня 2026 року оклади педагогічних працівників зросли на 30% – найбільше підвищення за останні роки. Базова ставка першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (ЄТС) зросла до 3 470 грн. Результат – медіанна зарплата директора школи навесні 2026 року становить близько 28 000–28 500 грн. Для порівняння: ще у 2025-му «голий» посадовий оклад директора (14–18 тарифні розряди) коливався в межах 7 732–10 256 грн до надбавок. 

Де більше, де менше: регіональний зріз 

Найвищі виплати – у Києві та містах-мільйонниках: близько 40 000 грн у середньому, а у великих ліцеях і гімназіях – до 60 000 грн завдяки муніципальним надбавкам. На Рівненщині середній показник – близько 33 500 грн, на Львівщині – близько 28 000 грн.

Найменше отримують директори сільських шкіл – у середньому 18 000 грн (діапазон 12 000–25 000 грн). Невелика кількість учнів обмежує можливості громади нараховувати додаткові надбавки. Держава передбачила часткову компенсацію: 100% покриття комунальних послуг та щомісячну доплату 2 000 грн за роботу в несприятливих умовах (постанова уряду № 1286). У 2025 році на цю статтю виплат держава виділила загалом 12 млрд гривень.

На розмір зарплати також впливають:

  • надбавка за вислугу років: від 10% (за 10 років стажу) до 30% (понад 25 років);
  • доплата за «престижність праці» – від 5% до 30% за рішенням місцевої ради;
  • доплата за інтенсивність праці – до 30% для керівників, що реалізують реформи;
  • тип закладу: директори великих ліцеїв і гімназій (понад 1000 учнів) отримують значно більше завдяки вищому тарифному розряду.

Держава проти приватного сектору

Найпомітніший розрив – між державними та приватними закладами. Якщо директор бюджетної школи обмежений тарифною сіткою, то у приватному секторі ставки стартують від 40 000–50 000 грн і сягають 100 000 грн з бонусами за виконання KPI. У 2025 році посадова ставка директора приватного закладу могла доходити до 50 000 грн. Від таких керівників очікують не лише педагогічних, а й маркетингових та бізнес-компетенцій – по суті, повноцінного управлінця комерційного закладу.

Міністерство освіти і науки продовжує опрацьовувати механізм додаткового зростання окладів з 1 вересня 2026 року. Зокрема, пропонується інтегрувати надбавки за престижність та несприятливі умови праці безпосередньо в посадовий оклад – щоб виплати не залежали від рішення конкретної ради чи бюджету громади.

1 травня – не лише День праці, а й церковне свято з особливими традиціями та молитвою. День праці відзначають з 1890 року, коли робітники масово вийшли на вулиці з вимогою 8-годинного робочого дня – і здобули своє. Директори шкіл про такий чіткий результат можуть лише мріяти: їхній робочий день давно вийшов за межі будь-якого графіка, а зарплати педагогів у Європі – від 4 000 до 92 000 євро на рік – лишаються для більшості українських колег недосяжним орієнтиром.

Зарплата директора школи в Україні
Зарплата директора школи в Україні
Інфографіка: Главком

Нагадаємо, у 2026 році підвищення зарплат педагогів відбувається двома етапами – по 30% з січня та ще 20% з вересня. Міністр освіти Оксен Лісовий пояснив механізм цих змін іще восени 2025 року. Частина громад, утім, досі стикається з браком коштів у місцевих бюджетах для повноцінного виконання урядових рішень. 

