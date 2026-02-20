Головна Гроші Особисті фінанси
Нацбанк остаточно вилучить банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 грн: названо дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Нацбанк остаточно вилучить банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 грн: названо дату
Обміняти банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 грн можна буде без обмежень та комісій
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Банкноти не можна буде використовувати при розрахунках готівкою

З 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003–2007 років перестануть бути платіжними засобами та будуть вилучені з готівкового обігу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк.

Зазначається, що вищевказані банкноти не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій.

Де обміняти старі банкноти на відповідні обігові монети

Обміняти банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 грн на обігові монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, можна буде без обмежень та без стягнення плати за такий обмін:

  • в усіх відділеннях банків України – упродовж року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно;
  • в уповноважених банках (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк, «Пумб») – упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 28 лютого 2029 року включно;
  • у Національному банку – наразі безстроково.
Нацбанк остаточно вилучить банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 грн: названо дату фото 1
фото: Нацбанк

Для чого вилучають банкноти

Як зазначає регулятор, банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 грн наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються. Середній термін їх придатності становить близько 2,5 років. Тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, є зношеними.

Їх поступове вилучення банками України, уповноваженими банками та Національним банком розпочалося майже шість років тому:

  • з 1 жовтня 2020 року – банкнот номіналами 1 та 2 грн;
  • з 1 січня 2023 року – номіналами 5 та 10 грн.

В обігу вже багато років перебувають обігові монети номіналами 1, 2, 5 та 10 грн (обігові монети номіналами 1 і 2 грн введено в обіг 27 квітня 2018 року, 5 грн – 20 грудня 2019 року та 10 грн – 3 червня 2020 року). Тривалість обігу монет – значно довша ніж банкнот і становить близько 20 – 25 років.

Нацбанк зазначає, що перехід на розрахунки відповідними обіговими монетами вже звичний для громадян, він не створює для них незручностей, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам. Зокрема, це сприяє:

  • зменшенню витрат держави та учасників готівкового обігу на оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких банкнот;
  • підвищенню якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність таких банкнот, які вже майже 23 роки перебувають в обігу, зокрема майже вісім останніх років –
  • одночасно з монетами відповідних номіналів;
  • поліпшенню зручності готівкових розрахунків для населення та бізнесу.

До слова, з 1 жовтня 2025 року Національний банк почав вилучати з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Також припиниться їх карбування.

Національний банк

