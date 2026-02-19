Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Інтернет-магазин Нацбанку зазнав кібератаки: частина персональних даних витекла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Інтернет-магазин Нацбанку зазнав кібератаки: частина персональних даних витекла
Регулятор стверджує, що фінансові дані клієнтів не постраждали
фото: francescoridolfi.com (ілюстративне)

Зловмисники могли отримати доступ до персональної інформації користувачів магазину

Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку тимчасово припинив роботу через кібератаку на компанію-підрядника, яка забезпечує його функціонування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

Нацбанк зазначив, що зловмисники потенційно могли отримати доступ до персональної інформації користувачів магазину – імені та прізвища, номера телефону, електронної пошти та адреси доставки. Водночас регулятор запевнив, що фінансові дані клієнтів не постраждали. Реквізити платіжних карток та інша банківська інформація не були скомпрометовані. Інформаційні системи самого Нацбанку та системи захисту даних працюють у штатному режимі.

«Наразі вживаються необхідні заходи для з’ясування обставин інциденту та оцінки його можливих наслідків. Національний банк України спільно з постачальником послуг працює над усуненням наслідків інциденту», – йдеться в заяві.

Зазначається, що атака відбулася за принципом supply chain – коли хакери намагаються отримати доступ через підрядні організації. Така тактика широко застосовується у світі. Серед відомих прикладів – атаки на SolarWinds, Kaseya та Asus.

Нацбанк підкреслив, що архітектура його систем передбачає ізоляцію підрядників від критично важливої інфраструктури, тому інцидент не вплинув на роботу ключових систем регулятора. Пресслужба закликала користувачів бути особливо уважними до можливих спроб шахрайства.

Нагадаємо, Національний банк випустив нову пам'ятну монету, присвячену Архангелу Михаїлу. Вона має номінал 20 грн і виготовлена із золота 900 проби.

До слова, Національний банк за підсумками тендерної процедури 30 грудня 2025 року уклав контракт зі словацькою компанією Monea Coin Technology s.r.o. на постачання автоматизованої системи для знищення монет. Вартість закупівлі становить 252 300 євро. Її здійснили напередодні запланованого переходу з «копійки» на «шаг».

Читайте також:

Теги: кібератака Національний банк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Припинення визнання старих непрацюючих активів дозволило скоротити частку проблемних кредитів у банківському секторі з 24% до 14%
Приватбанк списав 140 млрд грн проблемних кредитів
6 лютого, 17:42
Росія представлена однією з найменших делегацій в історії, тому представники цієї країни намагаються здійснювати провокації
Італія назвала країну, яка влаштовує їй кібератаки перед Олімпіадою
5 лютого, 17:02
Зеленський: Також триває робота над 20-м санкційним пакетом Євросоюзу
Зеленський підписав санкційний указ: що відомо
2 лютого, 13:44
Президент зауважив, станом на зараз немає підтверджень, що причиною аварія стало зовнішнє втручання
Зеленський назвав причину масштабного блекауту в Україні
31 сiчня, 20:22
За оцінкою польської сторони, до атак може бути причетний хакерський підрозділ ФСБ
Польща звинуватила російські спецслужби у кібератаках на енергетику
31 сiчня, 00:52
Монетарна трансмісія в Україні залишається хронічно слабкою
Як облікова ставка НБУ стримує економічне зростання
30 сiчня, 18:30

Телеком

Інтернет-магазин Нацбанку зазнав кібератаки: частина персональних даних витекла
Інтернет-магазин Нацбанку зазнав кібератаки: частина персональних даних витекла
«Резерв+» тимчасово не працюватиме
«Резерв+» тимчасово не працюватиме
«Резерв+» тимчасово зупинить роботу: що потрібно знати
«Резерв+» тимчасово зупинить роботу: що потрібно знати
Уряд дав старт системі «еТютюн»
Уряд дав старт системі «еТютюн»
Радник Федорова пропонує обмежити продаж SIM-карт для боротьби з дронами РФ
Радник Федорова пропонує обмежити продаж SIM-карт для боротьби з дронами РФ
Microsoft інвестує $50 млрд у розвиток Глобального Півдня
Microsoft інвестує $50 млрд у розвиток Глобального Півдня

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua