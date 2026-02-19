Інтернет-магазин Нацбанку зазнав кібератаки: частина персональних даних витекла

Зловмисники могли отримати доступ до персональної інформації користувачів магазину

Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку тимчасово припинив роботу через кібератаку на компанію-підрядника, яка забезпечує його функціонування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

Нацбанк зазначив, що зловмисники потенційно могли отримати доступ до персональної інформації користувачів магазину – імені та прізвища, номера телефону, електронної пошти та адреси доставки. Водночас регулятор запевнив, що фінансові дані клієнтів не постраждали. Реквізити платіжних карток та інша банківська інформація не були скомпрометовані. Інформаційні системи самого Нацбанку та системи захисту даних працюють у штатному режимі.

«Наразі вживаються необхідні заходи для з’ясування обставин інциденту та оцінки його можливих наслідків. Національний банк України спільно з постачальником послуг працює над усуненням наслідків інциденту», – йдеться в заяві.

Зазначається, що атака відбулася за принципом supply chain – коли хакери намагаються отримати доступ через підрядні організації. Така тактика широко застосовується у світі. Серед відомих прикладів – атаки на SolarWinds, Kaseya та Asus.

Нацбанк підкреслив, що архітектура його систем передбачає ізоляцію підрядників від критично важливої інфраструктури, тому інцидент не вплинув на роботу ключових систем регулятора. Пресслужба закликала користувачів бути особливо уважними до можливих спроб шахрайства.

Нагадаємо, Національний банк випустив нову пам'ятну монету, присвячену Архангелу Михаїлу. Вона має номінал 20 грн і виготовлена із золота 900 проби.

До слова, Національний банк за підсумками тендерної процедури 30 грудня 2025 року уклав контракт зі словацькою компанією Monea Coin Technology s.r.o. на постачання автоматизованої системи для знищення монет. Вартість закупівлі становить 252 300 євро. Її здійснили напередодні запланованого переходу з «копійки» на «шаг».