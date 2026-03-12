Головна Гроші Особисті фінанси
Деякі українці отримають 1,5 тис. грн: Свириденко розкрила деталі ініціативи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Деякі українці отримають 1,5 тис. грн: Свириденко розкрила деталі ініціативи
Кошти надійдуть одноразовим платежем у квітні

Кабмін готує цільову підтримку пенсіонерів та вразливих категорій громадян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

Хто може отримати допомогу

Доплата 1500 гривень буде спрямована для підтримки найвразливіших категорій:

  • пенсіонери за віком,
  • отримувачі допомоги по інвалідності,
  • малозабезпечені,
  • отримувачі базової соцдопомоги,
  • ВПО,
  • сімʼї з дітьми.

Соцвиплати отримають майже 13 млн людей.

Коли можна буде отримати кошти

Кошти надійдуть одноразовим платежем у квітні вже наявними механізмами, якими люди отримують соціальні виплати – на спецрахунки у банках або через «Укрпошту». Виплати будуть здійснені в межах чинних бюджетних програм Мінсоцполітики.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив підготувати кілька програм підтримки для українців. Зокрема, йдеться про соцвиплати у розмірі 1,5 тис. грн, які отримають щонайменше 13 млн громадян.

До слова, на початку березня стартували виплати «дитячої допомоги» за програмою «єЯсла». Виплата становить 8 тис. грн щомісяця при виході на роботу матері, батька чи опікуна, після того, як дитині виповнився 1 рік. Кошти можна використати для оплати няні, асистента чи садочка.

