Україна різко збільшила імпорт сала: які країни головні постачальники

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Україна різко збільшила імпорт сала: які країни головні постачальники
Найбільшими постачальниками сала, свинячого жиру та жиру птиці в Україну у цей період стали Польща, Німеччина та Іспанія
фото: Shutterstock

На закупівлю цієї продукції за кордоном витратили $3,3 млн

Україна у січні-лютому 2026 року імпортувала 2,9 тис. тонн сала, свинячого жиру та жиру птиці, що на 70,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Як пише «Главком», про це свідчать дані Державної митної служби України, повідомляє AgroTimes.

За інформацією митної служби, на закупівлю цієї продукції за кордоном протягом перших двох місяців 2026 року Україна витратила близько $3,3 млн. Це на 65% більше, ніж у січні-лютому 2025 року.

З яких країн везуть продукт

Найбільшими постачальниками сала, свинячого жиру та жиру птиці в Україну у цей період стали:

  • Польща – 61,1% імпорту;
  • Німеччина – 35,9%;
  • Іспанія – 2,4%.

До слова, гречана крупа у столичних супермаркетах продовжує дорожчати. Кореспондент «Главкома» проаналізував цінники у популярних торгових мережах та з’ясував, що вартість одного кілограма продукту впевнено наближається до позначки у 70 грн, а фасування по 1 кг стає дефіцитним.

Як повідомлялось, ескалація війни на Близькому Сході може вплинути на ціни продуктів харчування в Україні, передусім на імпортні овочі. Найшвидше подорожчання може торкнутися помідорів та огірків. 

Теги: імпорт їжа м'ясо

