Нацбанк визнав банк Богуслаєва неплатоспроможним

Банк з грудня 2025-го продовжував вести збиткову ризикову діяльність та порушувати вимоги регулятора

Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення Мотор-Банку до категорії неплатоспроможних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

«Банк не належить до категорії системно важливих, а його частка в банківському секторі становила 0,01% від активів платоспроможних банків станом на 01 лютого 2026 року, тож його віднесення до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України», – йдеться в заяві.

Рішення ухвалене у зв'язку з невиконанням банку письмової вимоги про подання до Нацбанку доопрацьованого з урахуванням наданих зауважень плану фінансового оздоровлення після віднесення банку до категорії проблемних.

Регулятор зазначив, що Мотор-Банк визнано проблемним через здійснення ним протягом тривалого часу ризикової діяльності, що призвело до порушення нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу. Нацбанк підкреслює, що з дня віднесення Мотор-Банку до категорії проблемних він продовжував здійснювати збиткову ризикову діяльність та порушувати вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу.

Станом на дату ухвалення рішення розмір регулятивного капіталу банку Богуслаєва становив 173 млн грн, що суттєво нижче за встановлене Нацбанком мінімальне значення (200 млн грн). Регулятор наголосив, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, у тому числі з нарахованими відсотками, станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Нагадаємо, у червні 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва, зокрема Мотор-Банку.

Як повідомлялося, суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому президенту компанії «Мотор Січ» Вячеславу Богуслаєву ще на два місяці – до 20 грудня 2025 року з визначенням розміру застави у 908,3 млн грн.