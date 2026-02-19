Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Нацбанк визнав банк Богуслаєва неплатоспроможним

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Нацбанк визнав банк Богуслаєва неплатоспроможним
Мотор-Банк належав екскерівнику компанії «Мотор-Січ» Вʼячеславу Богуслаєву
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Банк з грудня 2025-го продовжував вести збиткову ризикову діяльність та порушувати вимоги регулятора

Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення Мотор-Банку до категорії неплатоспроможних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

«Банк не належить до категорії системно важливих, а його частка в банківському секторі становила 0,01% від активів платоспроможних банків станом на 01 лютого 2026 року, тож його віднесення до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України», – йдеться в заяві.

Рішення ухвалене у зв'язку з невиконанням банку письмової вимоги про подання до Нацбанку доопрацьованого з урахуванням наданих зауважень плану фінансового оздоровлення після віднесення банку до категорії проблемних.

Регулятор зазначив, що Мотор-Банк визнано проблемним через здійснення ним протягом тривалого часу ризикової діяльності, що призвело до порушення нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу. Нацбанк підкреслює, що з дня віднесення Мотор-Банку до категорії проблемних він продовжував здійснювати збиткову ризикову діяльність та порушувати вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу.

Станом на дату ухвалення рішення розмір регулятивного капіталу банку Богуслаєва становив 173 млн грн, що суттєво нижче за встановлене Нацбанком мінімальне значення (200 млн грн). Регулятор наголосив, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, у тому числі з нарахованими відсотками, станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Нагадаємо, у червні 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва, зокрема Мотор-Банку.

Як повідомлялося, суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому президенту компанії «Мотор Січ» Вячеславу Богуслаєву ще на два місяці – до 20 грудня 2025 року з визначенням розміру застави у 908,3 млн грн.

Читайте також:

Теги: Національний банк В'ячеслав Богуслаєв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Регулятор стверджує, що фінансові дані клієнтів не постраждали
Інтернет-магазин Нацбанку зазнав кібератаки: частина персональних даних витекла
Сьогодні, 16:03
Припинення визнання старих непрацюючих активів дозволило скоротити частку проблемних кредитів у банківському секторі з 24% до 14%
Приватбанк списав 140 млрд грн проблемних кредитів
6 лютого, 17:42
Монетарна трансмісія в Україні залишається хронічно слабкою
Як облікова ставка НБУ стримує економічне зростання
30 сiчня, 18:30

Бізнес

Нацбанк визнав банк Богуслаєва неплатоспроможним
Нацбанк визнав банк Богуслаєва неплатоспроможним
Bolt працюватиме цілодобово у 28 містах
Bolt працюватиме цілодобово у 28 містах
Підвищення прайс-кепів стабілізувало ринок електроенергії в умовах дефіциту – звіт Energy Community
Підвищення прайс-кепів стабілізувало ринок електроенергії в умовах дефіциту – звіт Energy Community
Уряд запускає новий механізм фінансування залізничних пасажирських перевезень
Уряд запускає новий механізм фінансування залізничних пасажирських перевезень
Постійне зростання тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці зруйнує експортні галузі – експерт
Постійне зростання тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці зруйнує експортні галузі – експерт
«Метінвест» поставив перший прокат на свій трубний завод у Румунії
«Метінвест» поставив перший прокат на свій трубний завод у Румунії

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua