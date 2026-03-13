Курс валют 13 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк оновив офіційний курс валют на пʼятницю, 13 березня 2026 року

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на пʼятницю, 13 березня 2026 року. Згідно з оновленими даними, українська гривня дещо ослабла щодо основних іноземних валют. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,16 грн (зростання на 19 коп.), євро – на 50,95 грн (ослаблення гривні на 2 коп.), а польський злотий – на 11,96 грн (зниження на 1 коп.)

Курс валют станом на 13 березня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,1636 50,9560 59,0799 11,9604 56,4680 Ощадбанк 43,90 / 44,55 50,80 / 51,60 - - - Приватбанк 44,00 / 44,60 50,55 / 51,55 59,05 / 59,95 11,92 / 12,30 56,40 / 59,40 ПУМБ 44,00 / 44,60 51,00 / 51,70 58,40 / 59,80 11,82 / 12,12 - monobank 44,16 / 44,63 50,91 / 51,53 - - - Райффайзен 44,00 / 44,53 50,80 / 51,55 57,00 / 60,50 11,40 / 12,40 54,00 / 58,00 OTP Bank 43,75 / 44,45 50,75 / 51,65 - - 56,00 / 57,00 Укрсиббанк 43,90 / 44,55 50,65 / 51,65 57,90 / 60,20 - 55,35 / 56,43

* курс валют станом на 7:30 13 березня 2026 року

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.