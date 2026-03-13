Курс валют 13 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на пʼятницю, 13 березня 2026 року
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на пʼятницю, 13 березня 2026 року. Згідно з оновленими даними, українська гривня дещо ослабла щодо основних іноземних валют. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,16 грн (зростання на 19 коп.), євро – на 50,95 грн (ослаблення гривні на 2 коп.), а польський злотий – на 11,96 грн (зниження на 1 коп.)
Курс валют станом на 13 березня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,1636
|50,9560
|59,0799
|11,9604
|56,4680
|
Ощадбанк
|43,90 / 44,55
|50,80 / 51,60
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,00 / 44,60
|50,55 / 51,55
|59,05 / 59,95
|11,92 / 12,30
|56,40 / 59,40
|
ПУМБ
|44,00 / 44,60
|51,00 / 51,70
|58,40 / 59,80
|11,82 / 12,12
|-
|
monobank
|44,16 / 44,63
|50,91 / 51,53
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,00 / 44,53
|50,80 / 51,55
|57,00 / 60,50
|11,40 / 12,40
|54,00 / 58,00
|
OTP Bank
|43,75 / 44,45
|50,75 / 51,65
|-
|-
|56,00 / 57,00
|
Укрсиббанк
|43,90 / 44,55
|50,65 / 51,65
|57,90 / 60,20
|-
|55,35 / 56,43
Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
