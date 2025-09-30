Нацбанк випустив монету, присвячену Силам безпілотних систем

Монета має номінал 10 грн, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом

Національний банк увів у обіг нову пам’ятну монету «Сили безпілотних систем Збройних сил України». Монета продовжує серію «Збройні сили України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

Авторами монети стали Тетяна Балута і Володимир Дем’яненко. Вона має номінал 10 грн, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Її аверс звичайний, зразка монети 2018 року.

На реверсі зображена емблема Сил безпілотних систем ЗСУ – стилізована сталева ластівка, яка символізує технологічність, швидкість та адаптивність цього роду військ. Тло реверсу доповнене стилізованим зображенням повітряних потоків, що підкреслює динаміку, маневровість та малопомітність безпілотних систем. По колу розміщено написи: Сили безпілотних ЗСУ (угорі) та девіз формування під час його створення: Наша зброя – розум (унизу).

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук пам’ятних монет із символікою Сил безпілотних систем. Частина тиражу буде сформована в спеціально оформлені ролики з 25 обігових пам’ятних монет.

Нагадаємо, пам’ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» здобула перемогу в номінації «Найбільш надихаюча монета» та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками престижного міжнародного монетного конкурсу «Монета року». Результати конкурсу були оголошені 21 серпня 2025 року під час Всесвітньої виставки грошей в Оклахома-Сіті (США)

До слова, Національний банк України ухвалив рішення про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок із 1 жовтня 2025 року. Ці розмінні монети залишаються платіжним засобом.