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Скільком людям держава заборонила грати в азартні ігри? Шокуючі дані

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Скільком людям держава заборонила грати в азартні ігри? Шокуючі дані
На початок квітня в Україні 6057 гравцям було обмежено доступ до гральних закладів та участі в азартних іграх
фото: depositphotos.com

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей оприлюднила сумну статистику

Станом на 4 квітня Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) внесла 6057 гравців до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участі в азартних іграх. Про це «Главкому» повідомив голова азартного регулятора Іван Рудий у відповіді на запит.

Відповідні обмеження діють протягом пів року з моменту ухвалення КРАІЛ. Із поширених причин, чому українці потрапляють до Реєстру, – це «перевищення витрат на гру над особистими доходами гравця або його сім’ю у скрутне матеріальне становище».

Крім цього, у річному звіті азартної комісії за 2023 рік зазначено: протягом минулого року до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх внесено відомості про 3361 особу. З них щодо 2620 осіб – за заявами, що надійшли до КРАІЛ; 741 особи – за заявами, що надійшли до організаторів азартних ігор. У порівнянні з 2022 роком кількість осіб, унесених до Реєстру, значно зросла – на 3046 осіб (у 2022 році у Реєстрі перебувало 315 осіб).

Що стосується вікової категорії «забанених» граців у 2023 році: 21-30 років – 1939 осіб, 31-40 років – 1084 особи, 41-50 років – 272 особи, 51-70 років – 66 осіб.

Крім цього, з грудня 2023 року по березень 2024 року КРАІЛ здійснила п’ять позапланових перевірок на підставі повідомлень про порушення у сфері азартних ігор від громадян, зокрема, щодо допуску до азартних ігор осіб, інформацію щодо яких на час такого допущення було включено до Реєстру. Як наслідок, Комісія ухвалила рішення про застосування фінансових санкцій (штрафів) до організаторів азартних ігор. Наразі розмір такої санкції складає 4 млн грн (500 мінімальних заробітних плат).

За даними Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, нині понад 50% ринку азартних ігор «в тіні». У 2023 році виявлено понад 80 вебсайтів із нелегальними азартними іграми, на яких використовуються торговельні знаки (бренди) підсанкційних юридичних осіб.

Як повідомляв «Главком», 29 березня президент Володимир Зеленський доручив спецслужбам та Раді національної безпеки і оборони підготувати аналітику щодо обмеження роботи онлайн-казино. Так глава держави відреагував на зібрані голоси за відповідну петицію.

«Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино – онлайн-платформ гральних. Про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства», – сказав глава держави.

Нагадаємо, кількість лудоманів зростає щороку, проте більшість – 87% з них – потрапили до переліку у 2023 році.

До слова, найбільше нелегальних ігрових залів, казино та покер клубів торік закрито у Києві та області.

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Теги: Україна війна лудоманія азартні ігри

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