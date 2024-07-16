Єврокомісія пришвидшено готує кредитну пропозицію Україні на $50 млрд

Єврокомісія працює над механізмом, який гарантуватиме виділення коштів за рахунок вільного залишку в європейському бюджеті

Європейська комісія планує «дуже скоро» зробити пропозицію щодо пакета кредитів на суму $50 млрд для підтримки України, аби встигнути до кінця року завершити законодавчу роботу. Про це заявив комісар з питань економіки Паоло Джентілоні, пише Bloomberg.

Як зазначив комісар з питань економіки, план допомоги, заснований на раптових прибутках від заморожених російських активів, буде також обговорюватися главами фінансових і центральних банків країн «Великої сімки» в Ріо-де-Жанейро наступного тижня.

«Початок цього процесу є дуже нагальним. Саме тому, а також через зустріч G-7 наступного тижня, Комісія інтенсивно працює над тим, щоб пропозиція була на столі якнайшвидше, тобто дуже скоро», – сказав він перед зустріччю міністрів фінансів Європейського Союзу в Брюсселі.

Як пише Bloomberg, ЄС шукає шляхи, як обійти протест Угорщини, яка наразі головує в блоці на ротаційній основі. Будапешт став на шляху мільярдів євро терміново необхідної військової допомоги Києву, оскільки українські військові намагаються відбити російські атаки.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також застав зненацька західних союзників, які працюють над створенням єдиного фронту щодо України, коли на початку цього місяця відвідав Москву, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Єврокомісія працює над механізмом, який гарантуватиме виділення коштів за рахунок вільного залишку в європейському бюджеті, але це можливо лише до кінця року.

«Безперервність підтримки України є однією з найважливіших особливостей цього нового пакету кредитів, оскільки ми хочемо дати чіткий сигнал, що країни "Великої сімки" та інші країни світу продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно», – додав Джентілоні.

Як повідомлялося, Україна отримає перший транш з прибутку від заморожених активів Російської Федерації протягом наступних кількох тижнів.

Нагадаємо, Україна влітку може отримати перші виплати з прибутків від заморожених в ЄС російських активів.

Раніше стало відомо, що Україна може створити історичний прецедент та отримати репарації на відновлення від РФ ще до поразки країни-агресорки. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська під час дискусії «Заморожені активи: холодний фронт російської війни проти України» у Брюсселі.

Зокрема, Євросоюз підготував законодавство, за яким може вже в липні почати перераховувати Україні прибуток від заморожених у європейських країнах активів Росії, проте в самому ЄС досі немає єдності щодо того, як їх використовувати.

До слова, ексміністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий «позичити» Україні всі заморожені активи Центрального банку РФ з огляду на те, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації після війни. За словами Кемерона, є можливість застосувати «щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій», використавши заморожені російські активи як гарантію репарацій.