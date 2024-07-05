Кабмін дозволив ОСББ купувати генератори за програмою «Доступні кредити»

Повідомляється, що кредит надаватиметься на строк до 5 років та відсоткову ставку на рівні 7%

Кабінет Міністрів розширив дію програми «Доступні кредити» на придбання генеруючих установок об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами. Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Надано можливість ОСББ та ЖБК отримувати кредити по програмі «Доступні кредити 5-7-9%» для впровадження заходів з енергоефективності, включаючи придбання та улаштування генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, установок зберігання електричної енергії та допоміжного обладнання в сумі до 5 млн грн», – написав Мельничук.

Повідомляється, що кредит надаватиметься на строк до 5 років та відсоткову ставку на рівні 7%.

Нагадаємо, в Україні збільшлася кількість пожеж, причиною яких стали зарядні станції або ж паливні генератори. Часто фактором загорання стає неправильне розташування пристрою, тож у розмові з «Главкомом» речник Головного управління ДСНС у місті Києві Павло Петров нагадав про основні правила користування генераторами під час знеструмлень.

За словами надзвичайника, при використанні паливного генератора важливо забезпечувати належну протипожежну відстань від будівель та вікон, тримати такі пристрої сухими, обмежити доступ до них стороннім особам, особливо дітям, або тваринам.

Як повідомлялося, ДСНС фіксує пожежі, які сталися внаслідок вибуху генератора. Так, 23 червня на Софіївській Борщагівці під Києвом вибухнула літієва батарея інвертора, внаслідок чого квартира вигоріла вщент.

Дл слова, Київська міська рада збільшила суму відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами та управителями багатоквартирних житлових будинків. Рішення було ухвалено на пленарному засіданні.