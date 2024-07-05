Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Підприємства змушені збільшувати зарплати через брак робочої сили

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Підприємства змушені збільшувати зарплати через брак робочої сили
Кількість нових вакансій на сайтах пошуку роботи практично не змінилася в червні
фото з відкритих джерел

В Україні фіксується брак робочої сили, який особливо тисне на зарплати в приватному секторі

Українські підприємства відчувають брак робочої сили, що впливає на зростання зарплати в приватному секторі. Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляду Національного банку.

«Разом із підвищенням соціальних виплат і низькою інфляцією це сприяє подальшому зростанню реальних доходів населення», – повідомляє Нацбанк. 

Натомість кількість нових вакансій на сайтах пошуку роботи практично не змінилася в червні, а за опитуваннями бізнесу послаблення економічної активності зумовило й зменшення кількості працівників порівняно з травнем.

Проте, як зазначили в НБУ, за окремими професіями (зокрема охорона, будівництво, робітничі спеціальності) спостерігається стійке збільшення кількості вакансій. 

«Кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме, незначно зросла, що переважно відображало вплив сезонності  Водночас міграція за кордон у травні-червні активізувалася: кількість мігрантів зросла до 6,6 млн осіб станом на 13 червня 2024 року, за даними ООН, що могло бути пов’язано з дефіцитом електроенергії. Зростає й адаптація мігрантів за кордоном, зокрема їх зайнятість», – йдеться в огляді НБУ.

Нагадаємо, якщо раніше працівникам було складно знайти роботу, то у 2024 році вже роботодавці зіткнулися з проблемою пошуку людей.

До слова, за підсумками 2023 року в Росії працювало близько 32 тис. іноземних висококваліфікованих фахівців, що на 12 тис. менше, ніж до початку війни, яку РФ розв'язала в Україні. Такого висновку дійшла співробітниця Інституту соціального аналізу та прогнозування Російської академії народного господарства та державної служби при президентові РФ Юлія Флоринська.

Читайте також: Кого шукають роботодавці у Києві: десять найбільш затребуваних професій
Теги: Нацбанк робота НБУ бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2023 році до ЄС з-за кордону прибуло два мільярди посилок із заявленою вартістю менше ніж 150 євро
Євросоюз збирається ввести мита на дешеві товари з AliExpress – FT
3 липня, 11:03
Проєкт закону про створення «оператора фінансової інклюзії» перебуває на стадії розробки
Нацбанк збирається полегшити надання банківських послуг у регіонах
2 липня, 20:33
Літак Airbus A320neo Ілієв купив свій на заміну старому Airbus A318CJ
Російський мільярдер всупереч санкціям купив елітний літак
26 червня, 10:05
«Новий головком керує війною не з кабінетів, а з фронту»
Сирський прийде – порядок наведе! Перші новації у ЗСУ
22 червня, 07:14
Фінляндія займатиметься експортом урану
Перша країна в Євросоюзі розпочала видобуток урану
19 червня, 10:56
Іноземні фахівці в Росії стають рідкістю
З Росії уже втекла левова частина кваліфікованих іноземних фахівців – ЗМІ
17 червня, 09:45
За словами заступника голови Нацбанку, курс може коливатися як в сторону ревальвації, так і девальвації
Чому долар пішов вгору? Нацбанк пояснив причини
13 червня, 15:48
Сьогодні святкують Міжнародний день дубляжу. Свято митців, глядачів та акторів, а також всіх тих, хто залишається за лаштунками – техніків і творців дубляжу
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 червня, 00:57
Зеленський назвав напрямок, де тривають найважчі бої
«Готуємо нові кроки», – Зеленський розповів про ситуацію на фронті
9 червня, 21:03

Бізнес

Підприємства змушені збільшувати зарплати через брак робочої сили
Підприємства змушені збільшувати зарплати через брак робочої сили
«Укрзалізниця» повідомила, на яких маршрутах гарантовано працюють кондиціонери
«Укрзалізниця» повідомила, на яких маршрутах гарантовано працюють кондиціонери
Закриття ФОПів в Україні зросло на 54%: дослідження
Закриття ФОПів в Україні зросло на 54%: дослідження
Націоналізована «Укрнафта» під час війни організувала «банкет піару» за десятки мільйонів
Націоналізована «Укрнафта» під час війни організувала «банкет піару» за десятки мільйонів
«Укрзалізниця» оновлює правила перевезення тварин у потягах: що зміниться
«Укрзалізниця» оновлює правила перевезення тварин у потягах: що зміниться
Золотий гектар: ціни на українську землю сягли рекорду
Золотий гектар: ціни на українську землю сягли рекорду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
11K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 05 липня: ситуація на фронті
11K
На що українці згодні заради миру, або Про маніпуляції у соцопитуваннях
11K
Море – не туалет: курорт Іспанії вводить штраф для туристів
8287
На Івано-Франківщині місцеві жителі перекрили дорогу та заблокували роботу ТЦК (відео)
6590
Путін по-іншому заговорив про мирні переговори. Аналіз ISW

Новини

Атака дронів на Росію, попередні результати виборів у Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
Вчора, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
Вчора, 12:58
Довічна дискваліфікація: Головний метхолдинг країни розповів про «червоні прапорці» для постачальників
Вчора, 12:39
Як краще зберігати хліб? Відповідь професора-харчового технолога
Вчора, 09:47
Вибухи у Києві, Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським: головне за ніч
Вчора, 06:58

Прес-релізи

Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit
Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit
4 липня, 12:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua