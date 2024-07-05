Підприємства змушені збільшувати зарплати через брак робочої сили

Кількість нових вакансій на сайтах пошуку роботи практично не змінилася в червні

В Україні фіксується брак робочої сили, який особливо тисне на зарплати в приватному секторі

Українські підприємства відчувають брак робочої сили, що впливає на зростання зарплати в приватному секторі. Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляду Національного банку.

«Разом із підвищенням соціальних виплат і низькою інфляцією це сприяє подальшому зростанню реальних доходів населення», – повідомляє Нацбанк.

Натомість кількість нових вакансій на сайтах пошуку роботи практично не змінилася в червні, а за опитуваннями бізнесу послаблення економічної активності зумовило й зменшення кількості працівників порівняно з травнем.

Проте, як зазначили в НБУ, за окремими професіями (зокрема охорона, будівництво, робітничі спеціальності) спостерігається стійке збільшення кількості вакансій.

«Кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме, незначно зросла, що переважно відображало вплив сезонності Водночас міграція за кордон у травні-червні активізувалася: кількість мігрантів зросла до 6,6 млн осіб станом на 13 червня 2024 року, за даними ООН, що могло бути пов’язано з дефіцитом електроенергії. Зростає й адаптація мігрантів за кордоном, зокрема їх зайнятість», – йдеться в огляді НБУ.

Нагадаємо, якщо раніше працівникам було складно знайти роботу, то у 2024 році вже роботодавці зіткнулися з проблемою пошуку людей.

До слова, за підсумками 2023 року в Росії працювало близько 32 тис. іноземних висококваліфікованих фахівців, що на 12 тис. менше, ніж до початку війни, яку РФ розв'язала в Україні. Такого висновку дійшла співробітниця Інституту соціального аналізу та прогнозування Російської академії народного господарства та державної служби при президентові РФ Юлія Флоринська.