Нові ліміти на перекази з карток з 1 червня: що слід знати українцям

Для того щоб підвищити ліміти за грошовими операціями, клієнтам необхідно буде надати документи, що підтверджують джерело та розмір їхніх доходів

Зміни мають на меті посилити контроль за фінансовими потоками та забезпечити більшу прозорість у фінансових операціях

З 1 червня 2025 року в Україні набувають чинності нові обмеження на карткові грошові перекази, які стосуватимуться фізичних осіб залежно від рівня фінансового ризику. Ці зміни мають на меті посилити фінансову прозорість та запобігти зловживанням.

«Главком» розповідає про нові ліміти та кого не торкнуться обмеження.

Нові ліміти

Для клієнтів середнього та низького ризику місячний ліміт зменшується з 150 тис. до 100 тис. гривень. Клієнти високого ризику зможуть переказувати до 50 тис. гривень на місяць.

Кого не торкнуться обмеження

Осіб із підтвердженими джерелами доходів (наприклад, офіційна зарплата).

Волонтерів і благодійні організації.

Клієнтів, що здійснюють перекази між власними рахунками в одному банку.

Як підвищити ліміт

Для збільшення можливостей за переказами клієнти мають надати документи, що підтверджують доходи. Це можуть бути:

довідки ОК5 або ОК7;

податкова декларація;

зарплатні документи;

підтвердження виплат від держави;

документи членів родини чи про волонтерську діяльність.

Банки розглядатимуть такі документи при встановленні або оновленні ділових відносин з клієнтами, після чого можуть скасувати або змінити ліміти відповідно до підтверджених фінансових можливостей.

Як відомо, Національний банк України з 1 жовтня 2024 року обмежив перекази з картки на картку сумою 150 тис. грн. Утім, заборона не торкнулася більшості українців.

Вже 10 грудня 2024 року найбільші банки України підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг». Відповідно до угоди, мінімальний ліміт переказів встановлено на рівні 50 тис. гривень на місяць. Обмеження охоплюють усі перекази, включаючи ті, що здійснюються через IBAN.

З 1 лютого набув чинності меморандум, підписаний більшістю банків, який має саме покращити процедуру оцінки клієнтів.

До слова, Національний банк скасував вимогу щодо обов'язкового власноручного підпису під час відкриття та закриття рахунків в банку, натомість дозволивши використання кваліфікованого електронного підпису та інших цифрових аналогів.