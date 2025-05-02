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ЄС позбавляється від євро: які купюри стають непотрібними

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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ЄС позбавляється від євро: які купюри стають непотрібними
У Європі зручніше користуватися дрібними купюрами: йдеться про 5, 10 або 20 євро
фото: glavcom.ua

В Євросоюзі відмовляються від дрібних монет та великих купюр 

Тримаючи заощадження у валюті, зокрема євро, українцям важливо врахувати, які саме номінали принесуть більше користі. Зокрема не всіма купюрами зручно користуватись у ЄС. Якщо потрібно купити щось у магазині чи сплатити за проїзд у громадському транспорті, зручніше давати дрібні гроші, йдеться про 5, 10 або 20 євро. А для великих покупок чи фінансових заощаджень використовують 100 та 200 євро. А от від купюри 500 євро у Європі відмовились, так само як під питанням і копіки – євроценти, які поступово стають непотрібними.  Про це пише «Главком».

Банкноти номіналом 500 євро

Ще у 2016 році Європейський центральний банк (ЄЦБ) припинив виробництво та випуск купюр 500 євро. Причиною відмови від номіналу стало збільшення кількості підробок на ринку. Шахраї часто використовували 500 євро у незаконних фінансових операціях, тому виникла потреба захистити європейців від фальшивої готівки.

«З огляду на міжнародну роль євро та широку довіру до його банкнот, 500 євро залишатиметься законним платіжним засобом і тому може далі використовуватись у платежах. Банкнота завжди зберігатиме свою вартість, її можна обміняти в національних центральних банках», – йдеться у повідомленні ЄЦБ.

Номінал 500 євро вивели з обігу, а купюри стає дедалі важче використовувати чи вносити на банківський рахунок. Деякі магазини взагалі відмовляються приймати їх у клієнтів.

Питання з приводу монет

З 1 травня вже вісім європейських країн не лише припинять карбувати дрібні центові монети, а законодавчо зобов'яжуть усі магазини округляти рахунки для тих, хто платить готівкою.

Точніше, сім країн зробили це ще раніше, а тепер до «бойкоту» монет в 1 та 2 центи приєднується Литва.

Водночас ні Литва, ні інші держави, які пішли на цей крок, не оголосили, що дрібні центові монети перестають бути платіжним засобом, як це сталося з дрібними монетами в Україні.

Станом на травень 2025 року до списку таких держав входять Бельгія, Нідерланди, Фінляндія, Ірландія, Словаччина, Італія, Естонія та Литва.

Можливість наслідування прикладу обговорюють в Іспанії, Франції, Німеччині, Португалії та Австрії. Звичайно, монети номіналом 1 і 2 центи залишилися законним платіжним засобом, але їх вилучили з обігу, щоб спростити розрахунки готівкою, а також зменшити кількість гублених монет.

Банкноти номіналом 20 та 50 євро

Раніше «Главком» писав, що Європа робить символічний крок назустріч майбутньому: повністю змінює дизайн банкнот євро. Рішення пояснюється тим, що використання фізичних грошей за останнє десятиліття неухильно скорочувалося на тлі розширення послуг онлайн-банкінгу та популяризації цифрових платіжних інструментів. У Європейському центральному банку вважали, що ця тенденція створила ідеальний контекст для трансформації та на символічному рівні. Зміна зовнішнього вигляду банкнот євро не лише як кошти платежу, а й як вираження європейської ідентичності та цінностей.

До слова, в Іспанії та Італії з'явилася інформація про відмову місцевої влади від використання купюр номіналом у 50 євро, що викликало паніку у громадян. У статті, яка була поширена в Іспанії, йшлося про те, що влада країни вирішила відмовитися від використання купюри в 50 євро вже в квітні поточного року. У цій статті йшлось про те, що дні банкноти полічені, оскільки її виведуть з обігу в квітні, і що дороги назад немає. Це викликало паніку серед населення, що цей крок матиме згубний вплив на кишені тисяч громадян. 

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Теги: банк Європа гроші

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