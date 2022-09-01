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Надзвичайний опалювальний сезон: Рада оборони Києва ухвалила рішення

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Надзвичайний опалювальний сезон: Рада оборони Києва ухвалила рішення
Ніхто не може гарантувати тепло в домівках цієї зими
фото з відкритих джерел

Київ готується до зими в посиленому режимі, залучаючи всі ресурси та можливості

У Києві планують придбати пересувні мобільні котельні, які стануть резервним джерелом теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону. Вони забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи і працюватимуть в пунктах обігріву. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва.

«Підготовка до зими у столиці на завершальній стадії, усі необхідні планові роботи виконані, триває усунення виявлених аварійних пошкоджень мереж, планова робота на електромережах та обладнанні. Однак, розуміючи складність майбутнього опалювального сезону та серйозність ризиків, якими він супроводжуватиметься, зважаючи на воєнний стан, місто здійснює додаткові заходи на випадок надзвичайних ситуацій, – зазначив мер столиці. – Придбаний запас резервного палива для ТЕЦ і додаткової кількості генераторів, а також ухвалили рішення про закупівлю необхідної кількості пересувних котельних. Вони працюватимуть як резервні джерела обігріву будівель», – повідомив Віталій Кличко.

Нагадаємо, Київ готується до опалювального сезону в посиленому режимі, залучаючи всі ресурси та можливості. В столиці здійснили гідравлічні випробування мереж і вже ліквідували понад дві тисячі пошкоджень, які могли б статися взимку. Вже замінили понад 17 кілометрів мереж. На сьогодні основні теплоджерела запустили в роботу і киянам відновили або продовжують відновлювати гаряче водопостачання.

Керуючі компанії, що обслуговують житловий фонд, придбали додаткову спецтехніку для роботи взимку – аварійно-ремонтні авто, машини для посипання доріг, трактори, генератори, автовишки.

КМДА також перевіряє стан електромереж та електрообладнання, що повинне стабільно працювати взимку в умовах підвищеного навантаження. Адже система електропостачання є резервною для забезпечення тепла.

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Теги: Віталій Кличко Київ опалення КМДА зима

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