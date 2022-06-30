Опалювальний сезон: міністр енергетики розповів, якими будуть тарифи на тепло

Під час війни влада робить все, щоб втримати тарифи на комунальні послуги, на електропостачання та газ

Український уряд очікує, що майбутня зима і опалювальний сезон будуть непростими. Про це в етері Суспільного заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Ми очікуємо складний сезон навіть не з точки зору ресурсів, а з точки зору того, що йде війна.. На жаль ми втрачаємо генерації, відбуваються постійні обстріли станцій та відповідних шляхів постачання. Ми готуємося дуже відповідально до цього розуміючи наявні ризики», – сказав він.

За словами міністра, є затверджені плани, які передбачають необхідну ремонтну компанію, дотримання відповідного балансу виробництва електроенергії та газопостачання в період опалювального сезону. Він переконаний, що ці плани будуть реалізовані.

На питання чи доведеться цієї зими зменшувати температуру у квартирах та будинках, аби заощадити газ, Галущенко зазначив, що зараз йдеться не про те, аби заощадити, а про відповідність євростандартам.

«Температура має виходити з тих показників, що є в європейських державах і з того, що ми маємо споживати економно, розуміючи, що ми перебуваємо у війні. Від Міністерства розвитку громад і територій зазначалося, що йдеться про температуру в приміщенні від 18 до 20 градусів», – сказав міністр.

Галущенко зазначив, що уряд працює над тим, аби забезпечити країну вугіллям шляхом власного видобутку і розглядає мінімально необхідний обсяг імпорту залізницею та імпорт через європейський ринок.

«Мова йде про невеликі об’єми, які будуть слугувати додатковим резервом для проходження зими», – сказав він.

Міністр також наголосив, що під час війни влада робить все, щоб втримати тарифи на комунальні послуги, на електропостачання та газ.

За його словами, заборона підвищення тарифів на комунальні послуги не відобразиться на стабільності енергопостачання.

«Енергетична система України є настільки стійкою і багатогранною, що ми можемо забезпечити стабільність тарифів для населення. Навіть в умовах війни система функціонує стабільно», – підсумував міністр.

Разом з тим він закликав споживачів до відповідального споживання ресурсів, аби не допускати їх марнування в умовах війни.

Нагадаємо, раніше народні депутати схвалили в першому читанні урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Документ підтримали 229 народних депутатів.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов раніше повідомив, що опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, а тарифи на тепло змінюватися не будуть.