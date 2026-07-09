Пенсія у 2026 році: скільки стажу потрібно для виходу у 60 років

Із 2018 року в Україні діє поетапне підвищення вимог до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років

Загальний вік виходу на пенсію – 60 років, проте вимоги до стажу щороку зростають

Українці можуть вийти на пенсію після досягнення 60-річного віку, за умови, що мають необхідний страховий стаж. Про це в ефірі програми «Ранок вдома» на телеканалі «Дім» розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко, пише «Главком».

Для чоловіків і жінок вік виходу на пенсію – 60 років. Проте вимоги до наявного страхового стажу зростають. У 2026-му – це 33 роки. А у 2027-му вже 34 та 35 років з 2028. Тим у кому стажу менше у цьому році вистачить 23 років стажу у 63 роки і і 15 років при виході на пенсію у 65 років.

Посадовиця пояснила, що поняття «страховий стаж» діє з 2004 року. Він враховується тоді, коли людина працює офіційно і за неї сплачують внески (ЄСВ – обов’язковий регулярний платіж до державного бюджету). За найманого працівника їх платить роботодавець, а підприємець чи фрилансер – сам за себе має сплачувати внески. До 2004 року рахували загальний трудовий стаж за записами у трудовій книжці.

Якщо людина працювала, а внески за неї не сплачувалися, страховий стаж не зараховується. Саме тому неофіційна робота чи зарплата «в конверті» стажу не дає зовсім.

Ковпашко також наголосила, що до страхового стажу зараховується і декретна відпустка, оскільки в цей період внески за людину сплачує держава через Пенсійний фонд. А розмір пенсії залежить від тривалості страхового стажу та розміру офіційної заробітної плати.

Нагадаємо, з 2018 року в Україні діє поетапне підвищення вимог до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років. Щороку необхідна кількість років стажу збільшується на один і з 2028 року становитиме 35 років. Це передбачено пенсійною реформою.

Зазначимо, в Україні 913 чинних народних депутатів та суддів офіційно отримують пенсійні виплати. Це становить 14% від загальної кількості посадовців, які подали електронні декларації за 2025 рік. При цьому абсолютний рекорд виплат належить колишньому служителю Феміди, чия річна пенсія наближається до 3 млн грн.