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Курс валют 28 липня 2026: долар, євро та злотий подорожчали

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Курс валют 28 липня 2026: долар, євро та злотий подорожчали
Національний банк оновив офіційний курс валют на 28 липня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,85 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 28 липня 2026 року. Порівняно з 27 липня, курс долара, євро та польського злотого зріс. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,85, євро – 50,09 грн, польського злотого – 11,80 грн.

Курс валют станом на 28 липня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,8568 51,0740 59,7179 11,8169 55,0188
Ощадбанк
 44,70 / 45,05 50,90 / 51,40 - - -
Приватбанк
 44,60 / 45,04 50,68 / 51,54 59,26 / 60,24 11,71 / 11,87 -
ПУМБ
  44,60 / 45,20 51,00 / 51,70 59,00 / 60,40 11,60 / 11,90 -
monobank
 44,65 / 45,03

50,83 / 51,53

 - - -
Райффайзен
 44,69 / 45,05 50,80 / 51,45 57,60 / 61,10 11,15 / 12,15 52,40 / 56,20
OTP Bank
 44,50 / 45,05 50,50 / 51,50 - - 54,20 / 55,50
Укрсиббанк
 44,65 / 45,03 50,80 / 51,49 58,75 / 60,50 - 53,50 / 55,50
* курс валют станом на 9:50 28 липня 2026 року

За тиждень долар США подорожчав. Водночас євро, польський злотий, британський фунт і швейцарський франк подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.

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Теги: НБУ Нацбанк курс валют курс доллара

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