Курс валют 28 липня 2026: долар, євро та злотий подорожчали
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,85 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 28 липня 2026 року. Порівняно з 27 липня, курс долара, євро та польського злотого зріс. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,85, євро – 50,09 грн, польського злотого – 11,80 грн.
Курс валют станом на 28 липня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,8568
|51,0740
|59,7179
|11,8169
|55,0188
|
Ощадбанк
|44,70 / 45,05
|50,90 / 51,40
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,60 / 45,04
|50,68 / 51,54
|59,26 / 60,24
|11,71 / 11,87
|-
|
ПУМБ
|44,60 / 45,20
|51,00 / 51,70
|59,00 / 60,40
|11,60 / 11,90
|-
|
monobank
|44,65 / 45,03
|
50,83 / 51,53
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,69 / 45,05
|50,80 / 51,45
|57,60 / 61,10
|11,15 / 12,15
|52,40 / 56,20
|
OTP Bank
|44,50 / 45,05
|50,50 / 51,50
|-
|-
|54,20 / 55,50
|
Укрсиббанк
|44,65 / 45,03
|50,80 / 51,49
|58,75 / 60,50
|-
|53,50 / 55,50
За тиждень долар США подорожчав. Водночас євро, польський злотий, британський фунт і швейцарський франк подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.
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