Курс валют 29 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 29 липня 2026 року. Порівняно з 28 липня, курс долара, євро та польського злотого зріс. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,92, євро – 50,06 грн, польського злотого – 11,80 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,9277 51,0693 59,6617 11,8007 54,8166 Ощадбанк 44,65 / 45,15 50,80 / 51,50 58,20 / 60,40 11,20 / 12,00 53,70 / 55,60 Приватбанк 44,55 / 45,15 50,60 / 51,60 - - - ПУМБ 44,70 / 45,30 51,00 / 51,70 59,10 / 60,50 11,60 / 11,90 - monobank 44,80 / 45,19 50,93 / 51,53 - - - Райффайзен 44,75 / 45,13 50,90 / 51,42 57,60 / 61,10 11,15 / 12,15 52,40 / 56,20 OTP Bank 44,60 / 45,10 50,75 / 51,75 - - 54,50 / 55,50 Укрсиббанк 44,65 / 45,20 50,70 / 51,60 58,30 / 60,60 - 53,60 / 55,60

* курс валют станом на 11:30 29 липня 2026 року

За тиждень долар США подорожчав. Водночас євро, польський злотий, британський фунт і швейцарський франк подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.