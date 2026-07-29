Курс валют 29 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,92 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 29 липня 2026 року. Порівняно з 28 липня, курс долара, євро та польського злотого зріс. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,92, євро – 50,06 грн, польського злотого – 11,80 грн.
Курс валют станом на 29 липня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,9277
|51,0693
|59,6617
|11,8007
|54,8166
|
Ощадбанк
|44,65 / 45,15
|50,80 / 51,50
|58,20 / 60,40
|11,20 / 12,00
|53,70 / 55,60
|
Приватбанк
|44,55 / 45,15
|50,60 / 51,60
|-
|-
|-
|
ПУМБ
|44,70 / 45,30
|51,00 / 51,70
|59,10 / 60,50
|11,60 / 11,90
|-
|
monobank
|44,80 / 45,19
|
50,93 / 51,53
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,75 / 45,13
|50,90 / 51,42
|57,60 / 61,10
|11,15 / 12,15
|52,40 / 56,20
|
OTP Bank
|44,60 / 45,10
|50,75 / 51,75
|-
|-
|54,50 / 55,50
|
Укрсиббанк
|44,65 / 45,20
|50,70 / 51,60
|58,30 / 60,60
|-
|53,60 / 55,60
За тиждень долар США подорожчав. Водночас євро, польський злотий, британський фунт і швейцарський франк подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.
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