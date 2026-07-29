Чому дорожчає бензин в Україні: названо причини

На вартість бензину та дизеля в Україні впливає ситуація на Близькому Сході

Експерт Михайло Гончар наголошує, що теперішнє подорожчання пального має об'єктивні причини, однак говорити про кризу поки підстав немає

Подорожчання пального в Україні пов'язане насамперед зі зростанням цін на європейському ринку нафтопродуктів, звідки країна імпортує більшість бензину та дизеля. Додатково на вартість впливають російські атаки на портову інфраструктуру, які ускладнюють логістику. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Чи буде літр за 100 грн? Чому бензин в Україні дорожчає швидше, ніж дешевшає».

Експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар пояснює: на європейському ринку знову дорожчають нафтопродукти через ситуацію в Перській затоці та Ормузькій протоці.

«З огляду на ситуацію на європейському ринку нафтопродуктів і події в Перській затоці та Ормузькій протоці знову зростають оптові ціни. Коли наші мережі закуповують пальне в Європі, вони вже купують його дорожче. Але ціни на українських АЗС не можуть зрости пропорційно до цього подорожчання – певне зростання ми бачимо, проте воно не таке динамічне, як могло б бути», – зазначає експерт.

Гончар також звернув увагу, що додатковим фактором подорожчання стали російські удари по портах Великої Одеси. Через це частину морських поставок доводиться замінювати дорожчим залізничним транспортуванням через Польщу або Румунію.

«Логістичні можливості є, просто вони можуть бути дорожчими. Якщо не приходить танкер із 60 тис. тонн дизелю, його потрібно замістити приблизно двадцятьма залізничними ешелонами. Це і дорожче, і довше», – зазначив він.

Водночас експерт наголошує, що нинішню ситуацію не варто називати паливною кризою. За його словами, після подій 2022 року Україна суттєво диверсифікувала постачання нафтопродуктів.

«Ми зробили висновки з чотиримісячної паливної кризи 2022 року. Зараз постачання диверсифіковані, і навряд чи є хоч один напрямок, який забезпечує понад 20% імпорту. Замінити можна практично будь-яке джерело – питання лише в ціні», – підсумував Гончар.

Раніше «Главком» писав, що найбільші мережі АЗС України переглянули ціни на пальне. Подорожчали дизельне пальне та автогаз, тоді як ціни на бензини А-95, А-95+, А-92 та А-100 залишилися без змін. Наразі найдорожче пальне пропонують мережі ОККО, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни традиційно зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».